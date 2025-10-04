František rád poučuje

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Krstné meno František je talianskeho pôvodu, bolo odvodené od mena svätého Františka z Assisi a znamená "malý Francúz". Pretože svätý František dobre ovládal francúzštinu, v detstve dostal prezývku Francesco čiže malý Francúz.
Tento taliansky básnik a humanista (1181-1226) bol zakladateľom rehole františkánov, tvorcom betlehemu a stal sa patrónom chudobných aj ochrany prírodného prostredia.
Toto krstné meno má aj ženskú podobu - Františka. Na našom území, rovnako aj v Čechách, sa bežne používa. Nositeľov oslovujeme Fero, Ferino, Franto, Fany. Meniny oslavujú 4. októbra.
Františkovia sú muži, ktorí radi poučujú. Ich dominantnými vlastnosťami sú vôľa, aktivita, inteligencia a citlivosť. Zdanlivo ide o zdržanlivých ľudí, v skutočnosti sú vášniví a nepokojní. Františkovia sú tiež pohotoví a disponujú pozoruhodnou intuíciou. V citovom živote sa prejavujú dvojakým spôsobom: sú schopní vzplanúť veľkodušnosťou a o pár minút to všetko odvolať.
Sú životaschopní, môžu mať časté bolesti hlavy. Mali by dbať na dostatok spánku. Františkov ovplyvňuje planéta Merkúr.
Ich šťastné farby sú červená, biela a modrá. Ochranné rastliny podbeľ, levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a topás.
