Františky dôverujú pevnej vôli
Obľúbená farba Františky je gaštanová.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Ženské meno Františka má taliansky pôvod a význam mena je "Francúzka". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme aj Fany, Fanka, Franci. Meniny majú 9. marca.
Ich povaha je čiastočne nevľúdna a ustarostená. Reagujú pomalšie, správajú sa často neutrálne a dôverujú skôr svojej pevnej vôli ako intuícii. Františkám trvá istý čas, kým sa naplno prejavia. Potrebujú mať pritom neustále pocit, že niekto pri nich stojí. Pomerne rýchlo sa unavia. Ovplyvňuje ich planéta Saturn.
Obľúbená farba Františky je gaštanová. Ochranné rastliny kostihoj a koriander, ochranné kamene zafír a zirkón.
Nemali by sa urážať pre maličkosti a mali by dbať na dostatok tekutín.
