Frederik a Frederika sú nezávislí
Frederik i Frederika pracujú nárazovito, nie sú však veľmi nadaní na fyzickú prácu.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Mená Frederik a Frederika sú románskou podobou mena Fridrich, ktoré je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "mierumilovný vládca". S nositeľmi mena Frederik, Frederika sa na Slovensku stretávame ojedinele. Meniny oslavujú spolu 25. februára.
Frederik aj Frederika sú samostatní, nezávislí, svojhlaví a nie je ľahké vychádzať s nimi. Majú pozoruhodnú výdrž svojho rastlinného totemu duba. Púšťajú sa naraz do niekoľkých vecí. Frederik i Frederika pracujú nárazovito, nie sú však veľmi nadaní na fyzickú prácu. Ich citový život je nepokojný.
Frederikova šťastná farba je červená. Ochranné rastliny sú púpava, rozmarín, ochranné kamene jaspis a karneol. Frederika má šťastnú farbu bielu. Ochranné rastliny skorocel, narcis, ochranné kamene smaragd a rubín.
