Futbal v meste je za nami!

VÍŤAZI 5. ROČNÍKA FUTBALU V MESTE:

1. miesto: FC Košice

2. miesto: Al Panama

3. miesto: Kuzmice

Bratislava 22. augusta (OTS) - Na futbalovej scéne by chceli objaviť ďalších hamšíkov, preto k športu motivujú už najmladšie talenty. Piaty ročník obľúbeného projektu Futbal v meste, ktorého ambasádorom je práve športová superhviezda Marek Hamšík, už pozná svojho víťaza – tím FC Košice. V stredajšom finále na nábreží Dunaja v Bratislave zvíťazilo toto družstvo spomedzi 16 najlepších detských tímov z celého Slovenska. Za projektom Futbal v meste stojí Únia ligových klubov spolu so sieťou supermarketov BILLA a o. z. BILLA ľuďom, ktorým záleží na tom, aby deti športovali a žili aktívne.Veľkou motiváciou zvíťaziť boli pre detské tímy do 11 rokov atraktívne finančné ceny v celkovej hodnote 20 000 eur, ktoré do súťaže venovala predovšetkým BILLA, generálny partner projektu, a o. z. BILLA ľuďom, hlavný partner. Víťazi turnaja využijú tieto ceny na nákup športového vybavenia – výherný tím FC Košice pritom dostane až 5 000 eur.uviedol. Od spustenia projektu v roku 2020 si v semifinálových a finálových turnajoch Futbalu v meste zasúťažili už desiatky detských tímov. Hoci futbal láka najmä chlapcov, projekt nerobí medzi deťmi žiadne rozdiely, a preto vždy rád privíta aj dievčenské či zmiešané družstvá.povedalNa finálovom turnaji Futbalu v meste sa osobne zúčastnil aj ambasádor Marek Hamšík. Legenda slovenského a svetového futbalu si uvedomuje, že pohyb je v živote detí dôležitý.povedalNa nábrežie v Bratislave sa v stredu prišli pozrieť stovky športových fanúšikov všetkých vekových kategórií. Okrem súťažných stretnutí detských tímov bol hlavným ťahúňom finálového programu exhibičný zápas tímu Mareka Hamšíka proti družstvu (ne)futbalových osobností, spolu s autogramiádou tohto bývalého stredopoliara a ďalších futbalových hviezd. Fanúšikovia sa tak potešili podpisom od Mareka Saparu, Erika Jendriška či Samuela Slováka. Na podujatí sa zúčastnili aj tváre známe z televíznej obrazovky a svoje umenie tiež predviedli futbaloví freestyleri.Návštevníci Futbalu v meste sa už tradične mohli zastaviť aj v zóne spoločnosti BILLA, ktorá sa tešila vďačnej odozve malých aj veľkých. Na ľudí čakalo koleso šťastia s lákavými cenami, subsoccer alebo stolný futbal.povedal