Gabriela si zachováva rovnováhu

Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Ženské meno Gabriela je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Boh je silný". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame menej často a oslovujeme ich Gabina, Gaba, Gabika. Meniny majú 10. februára.

Gabriely sú prevažne subjektívne. Od najútlejšieho detstva treba Gabiky učiť, aby sa ovládali. Sú aj prívetivé, neposedné, odvážne a zachovajú si rovnováhu bez ohľadu na okolnosti.

Študijné výsledky týchto dievčat sú priemerné, ale napriek tomu dosahujú úspechy, lebo sa vedia vynájsť. Nevšedná obrazotvornosť im ponúka tisíc riešení. Ak pridáme k tomu ich vrodený šarm a výnimočnú pamäť, je jasné, že si v živote vedia takmer vždy poradiť. Snom Gabriely je stavať nehnuteľnosti alebo zbierať starožitnosti.

Ženy s menom Gabriela sú životaschopné. Preto by mohli dobre čeliť zdravotným problémom, ktoré by sa ani nemuseli dostaviť, keby sa neprehrešovali akousi bezstarostnosťou v tomto ohľade. Ich slabým miestom sú obličky.

Obľúbené farby Gabriely sú biela a ružová, ochranné rastliny myší chvost a kosatec a ochranné kamene achát, opál.
