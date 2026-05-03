Galina má pevnú vôľu
Bratislava 2. mája (TASR) - Pôvod ženského mena Galina je buď grécky, potom v preklade znamená "bezvetrie", alebo latinský, a vtedy znamená "sliepka". Nositeľky tohto na slovenskom území málo rozšíreného mena oslovujeme Galinka, Galka.
Galiny, ktoré oslavujú meniny 3. mája, nemajú jednoduchú povahu. Raz-dva sa rozkohútia, veď nie nadarmo je kohút ich zvieracím totemom. Sú plné intuície a pôvabu, ale aj panovačné a neprístupné.
Galiny chcú byť vždy a všade prvé. Dokážu si získať ľudí okolo seba a veľmi dobre sa cítia v spoločnosti výstredných osobností. Neraz vedú neusporiadaný, priam bláznivý život. Majú pevnú vôľu a neuveriteľné šťastie. Dlho odolávajú únave.
Ich obľúbené farby sú svetlomodrá, ružová a žltá, ochranné rastliny prvosienka a rebarbora, ochranné kamene opál a citrín.
