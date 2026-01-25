Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gejza je reálny

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

K pokojnému životu potrebujú Gejzovia dostatok spánku.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Mužské meno Gejza pochádza z tureckého slova jeg, ktoré označuje vojenské hodnosti. S nositeľmi mena Gejza sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich aj Gejzík.

Ak Gejzov, ktorí oslavujú meniny 25. januára, dobre nepoznáme, pôsobia na nás chladne a odmerane. V skutočnosti sa v nich skrýva oheň. Ide o mužov, ktorí vedia nádherne vzplanúť veľkodušnosťou, o niekoľko minút však zasa všetko odvolajú. Gejza má aj pevnú vôľu a neuveriteľné množstvo energie.

K pokojnému životu potrebujú Gejzovia dostatok spánku. Po zdravotnej stránke sú citlivejší na kosti a chrbticu.

Ovplyvňuje ich planéta Saturn, obľúbenú farbu majú hnedú, ochranné rastliny hyacint a kostihoj, ochranný kameň opál.
.

