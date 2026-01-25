< sekcia Magazín
Gejza je reálny
K pokojnému životu potrebujú Gejzovia dostatok spánku.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Mužské meno Gejza pochádza z tureckého slova jeg, ktoré označuje vojenské hodnosti. S nositeľmi mena Gejza sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich aj Gejzík.
Ak Gejzov, ktorí oslavujú meniny 25. januára, dobre nepoznáme, pôsobia na nás chladne a odmerane. V skutočnosti sa v nich skrýva oheň. Ide o mužov, ktorí vedia nádherne vzplanúť veľkodušnosťou, o niekoľko minút však zasa všetko odvolajú. Gejza má aj pevnú vôľu a neuveriteľné množstvo energie.
K pokojnému životu potrebujú Gejzovia dostatok spánku. Po zdravotnej stránke sú citlivejší na kosti a chrbticu.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn, obľúbenú farbu majú hnedú, ochranné rastliny hyacint a kostihoj, ochranný kameň opál.
