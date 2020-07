Generali pomáha v rámci iniciatívy The Human Safety Net

Foto: Generali

Bratislava 7. júla (OTS) -Dva roky po svojom uvedení je iniciatíva The Human Safety Net (THSN) aktívna v, v rámci ktorých spustila tri programy založené na pomoc zraniteľným komunitám – konkrétneprostredníctvom vlastných podnikov. Po dôkladnom výberovom procese sa iniciatíva THSN spojila so 46 poprednými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi podnikmi, ktoré konajú spoločne ako jedna sieť s cieľom zvýšiť tak rozsah ich vplyvu. Do konca roka 2019 podporovala iniciatíva Skupiny Generali, z toho približne, a taktiež školila, ktorí založili viac ako 100 začínajúcich start-upov.The Human Safety Net spája silné stránky neziskových organizácií a súkromného sektora. Iniciatíva je vytvorená na základe spoločnej metodiky jednotlivých programov a spoločného rámca na meranie dosiahnutých výsledkov. V rámci širších cieľov stratégie udržateľnosti Skupiny sa Generali zameriava na zvýšenie dopadu tohto hnutia v zmysle myšlienky ľudí pomáhajúcim ľuďom, ako aj mobilizáciou zručností svojich zamestnancov, obchodníkov, partnerov v rámci distribučných sietí a klientov. V roku 2019 zamestnanci a obchodníci Skupiny Generali stráviliv rámci iniciatívy The Human Safety Net.Na udržanie úzkeho kontaktu so zraniteľnými komunitami, ako aj na zabezpečenie kontinuity programu počas núdzovej situácie COVID-19 sa zaviedli ďalšie mimoriadne projekty v rámci iniciatívyna podporu bezprostredných potrieb (zdravotnícke súpravy, masky, laptopy a tablety) a investícií do digitálnych riešení (online platformy a aplikácie). Práve tie umožnia partnerom z mimovládnych organizácií, ale aj po nej a poskytnúť im tak príležitosti na vzdelávanie, zachovanie prístupu k základným službám a obmedzenie sociálnej izolácie tých najzraniteľnejších osôb. Týmto spôsobom celosvetová iniciatíva The Human Safety Net pomáha zmenšiť digitálnu priepasť v neziskovom sektore.Predseda predstavenstva Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola a generálny riaditeľ Skupiny Generali, Philippe Donnet, vysvetlili:Iniciatívu zastrešuje Fondazione Generali The Human Safety Net Onlus, ktorá bola založená v roku 2017 na podporu jednotlivých spoločností Skupiny pri koordinácii programov a aktivít v krajinách, v ktorých je iniciatíva The Human Safety Net aktívna. V roku 2019 bol príspevok z nadácie a od jednotlivých spoločností Skupiny do iniciatívy v hodnote 6,3 milióna EUR.Úplný report aktivít iniciatívy THSN za rok 2019 nájdete na webstránke The Human Safety Net Human Safety Net je globálna iniciatíva ľudí, ktorí pomáhajú druhým. Naším poslaním je rozvinúť potenciál znevýhodnených skupín ľudí tak, aby mohli zmeniť životy svojich rodín a komunít. Iniciatíva THSN podporuje 3 programy – na pomoc novorodencom s asfyxiou, deťom zo znevýhodnených rodín a utečencom.