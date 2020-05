Generali poskytne podnikateľom rozšírené poistné krytie zadarmo

Bratislava 28. mája (OTS) - Korona kríza zasiahla obzvlášť podnikateľov, ktorí museli pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nechať svoje prevádzky zatvorené alebo prerušiť výrobu.vysvetľuje rozhodnutie zapojiť sa do iniciatívy predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Georg Engl.Podnikatelia si môžu zvýhodnené poistenie uzavrieťPodmienkou je registrácia na stránke https://digitalnedoma.sk/ je platforma, ktorá spája živnostníkov, malé a stredné firmy, aby dokázali zvládnuť náročnú situáciu v súvislosti s dôsledkami ochorenia COVID-19. Je výsledkom virtuálneho hackatonu Hackvirus.sk, ktorý analyzoval vyše 300 podnetov podnikateľov, z ktorých sú obzvlášť problematické – digitálna transformácia podnikania, vysoké náklady a neprehladnosť štátnej pomoci. Cieľ platformy je tieto problémy vyriešiť digitálnymi zľavovými balíčkami, návodmi a dokumentmi. Túto aktivitu podporilo pred časom aj Ministerstvo hospodárstva SR.V rámci platformy digitalnedoma.sk ponúka poisťovňa Generali pre podnikateľov, ktorí si poistia svoje podnikanie, krytie zadarmo:– balík úrazových rizík na jeden rok pri uzatvorení novej poistnej zmluvy.– balík poistných rizík pre hotely, reštaurácie a kaviarne, vrátane rozšírenia poistenia zodpovednosti za škody v dôsledku salmonelózy (počas platnosti poistnej zmluvy).spolu do výšky 13.000€ (počas platnosti poistnej zmluvy).grátis do výšky 1.000€ (počas platnosti poistnej zmluvy).