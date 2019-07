Geraldine Chaplinová, dcéra legendárneho majstra grotesky, má 75 rokov

Medzi Chaplinovej filmy posledného obdobia, v ktorých si zahrala patria: Lo Imposible (Nič nás nerozdelí, 2012), Me and Kaminski (Já a Kaminski ,2015), The Broken Key 2017, Camino Sinuoso, 2018).

Santa Monica/Bratislava 31. júla (TASR) - Americká herečka Geraldine Chaplinová považuje za najväčšiu poctu to, že dostala možnosť stvárniť Matku Terezu v životopisnom filme Mother Teresa: In the Name of God's Poor (Matka Tereza: V mene všetkých biednych, 1997). Dcéra legendárneho majstra grotesiek Charlesa Chaplina a vnučka dramatika Eugena O'Neilla, sa v stredu 31. júla dožíva 75 rokov.



Geraldine Chaplinová sa narodila 31. júla 1944 v Santa Monice v Kalifornii (USA). Je najstaršou dcérou z posledného manželstva svetoznámeho komika Charlesa Chaplina s Oonou O'Neillovou. Už v detskom veku sa predviedla vo filme svojho otca Svetla rámp (1952). Snímka bola nostalgickým autobiografickým pohľadom na život klauna.



V adolescentnom veku vyrastala podľa želania otca vo Vevey vo Švajčiarsku v penzióne pre mladé dámy a navštevovala tiež kláštornú školu. Vo Veľkej Británii v rokoch 1958-1961 študovala balet na londýnskej Kráľovskej baletnej škole (Royal Ballet School). Niekoľko rokov cestovala po svete a vystupovala v klasických baletoch.



Neskôr sa rozhodla balet zanechať a venovať sa herectvu. Dôvodom boli početné ponuky na spoluprácu, ktoré dostávala od filmových tvorcov. Otec ju spočiatku od zámeru pokračovať v jeho šľapajach odhováral. „Otec obdivoval profesie, ktoré nazýval normálne, spoločensky cenné povolania. Predstavoval si ma ako lekárku alebo učiteľku. Takže som ho veľmi nepotešila. Ale nikdy mi nič nevyčítal“, zaspomínala si herečka v jednom z rozhovorov.



Prvou jej skutočnou rolou bola unesená milionárska dcéra vo filme Crime on a Summer Morning( Jedného krásneho letného rána, 1964), kde si zahrala po boku francúzskeho herca Jeana-Paula Belmonda. Vážnej úlohy sa zhostila v americkej dráme ocenenej piatimi Oscarmi nakrútenej podľa predlohy Borisa Pasternaka Doctor Zhivago (Doktor Živago,1965). V snímkach španielskeho režiséra Carlosa Saura, ktorý sa stal nielen jej životným partnerom, ale aj otcom ich syna, vytvorila zaujímavé a zložité postavy žien trpiacich sebectvom mužov. Účinkovala napríklad vo filmoch Stress-es tres-tres (Stres v trojici, 1968), El Jardín de las delicias (Záhrada rozkoší, 1970), alebo Ana y los lobos (Anna a vlci, 1973). "Saurove filmy ma okúzľovali, bol perfekcionalista", ocenila režisérske umenie Carlosa Saura Chaplinová. Manželstvo s režisérom sa po rokoch rozpadlo.



V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa prezentovala aj v snímkach iných európskych a amerických režisérov. Príležitosť dostala od Roberta Altmana vo filmoch Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians (Buffalo Bill a Indiáni, 1976) a A Wedding (Svatba, 1978).



Postavu francúzskej kráľovnej stvárnila v dvoch dieloch filmu The Four Musketeers (Traja mušketieri, 1974) v réžii Richarda Lestera. Vlastnú starú mamu si zahrala v životopisnom filme o jej otcovi s názvom Chaplin (1992) v réžii Richarda Attenborougha. Za túto úlohu bola nominovaná na Zlatý glóbus.



Geraldine Chaplinová spolupracovala od roku 2002 s viac menej neznámymi filmovými tvorcami s výnimkou Pedra Almodóvara, ktorý jej zveril rolu učiteľky tanca v pôsobivej dráme o medziľudských vzťahoch Hable con ella (Hovor s ňou, 2002). Snímka získala Oscara (2002) za pôvodný scenár. Film bol nominovaný aj za réžiu.



Medzi Chaplinovej filmy posledného obdobia, v ktorých si zahrala patria: Lo Imposible (Nič nás nerozdelí, 2012), Me and Kaminski (Já a Kaminski ,2015), The Broken Key 2017, Camino Sinuoso, 2018).



V súčasnosti je životným partnerom herečky kubánsky kameraman Patricio Castillo, s ktorým má dcéru.



Geraldina Chaplinová, označovaná filmovou kritikou i divákmi za významnú postavu svetovej kinematografii má pamätnú plaketu so svojím menom na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach. Najstaršia dcéra Charlieho Spencera Chaplina sa tak stala po Francovi Nerovi, Gine Lollobrigide, Jozefovi Kronerovi a Albertovi Sordim, ďalšou filmovou hviezdou, ktorej sa dostalo takejto pocty od organizátorov medzinárodného festivalu filmov o umení a umelcoch Art Film v Trenčianskych Tepliciach.