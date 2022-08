Giancarlo Giannini, herec známy aj z bondoviek, má 80 rokov

La Spezia/Bratislava 1. augusta (TASR) - Patrí k najznámejším talianskym hercom. Nominácie na Oscara sa dočkal už v druhej polovici 70. rokov minulého storočia za účinkovanie vo filme Pasqualino Sedmikráska. Jeho herecké schopnosti ocenili aj na slávnom filmovom festivale v Cannes. Giancarlo Giannini, ktorého úspešnú hereckú kariéru zdobí tiež účinkovanie v "bondovkách" Casino Royale a Quantum of Solace, má dnes (1. augusta) 80 rokov.



Giancarlo Giannini sa narodil 1. augusta 1942 v prímorskom talianskom meste La Spezia, ale takmer celých prvých desať rokov strávil v dedinke Pitelli. V roku 1952 sa rodina s budúcim úspešným hercom presťahovala do Neapola, kde Giancarlo Giannini absolvoval štúdium elektroinžinierstva na Technologickom inštitúte Alessandra Voltu.



Od roku 1960 študoval aj na Akadémii dramatických umení Silvia d’Amica v Ríme a ešte počas štúdia získal divadelné angažmán vo florentskom divadle Piccolo Teatro. Ako divadelný herec sa preslávil v shakespearovských hrách Rómeo a Júlia či Sen noci svätojánskej, pod režijnou taktovkou legendárneho talianskeho divadelného a filmového režiséra Franca Zeffirelliho.



V hlavnej úlohe pred filmovou kamerou sa predstavil v snímke Libido v roku 1965. O rok neskôr začal svoju dlhoročnú a úspešnú spoluprácu s talianskou režisérkou Linou Wertmüllerovou. Nakrútil s ňou film Rita la zanzara (Rita komár, 1966), v ktorom si zahral po boku Rity Pavone.



Spolupráca s Wertmüllerovou mu priniesla ocenenie na filmovom festivale v Cannes v kategórii najlepší herec za stvárnenie hlavnej postavy v snímke Láska a anarchia (1973). Temperamentného Taliana Pasqualina zosobnil Giancarlo Giannini aj v jej ďalšom filme Pasqualino Sedmikráska (1975), za čo ho nominovali na Oscara v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe.



Slávny taliansky režisér Luchino Visconti zveril Giancarlovi Gianninimu hlavnú postavu vo filme Nevinný (1976). Aj ďalší svetoznámy taliansky režisér Mario Monichelli využil jeho herecké nadanie v snímke Výlet s Anitou (1979). Ústrednú postavu stvárnil jubilujúci herec aj vo filme Tinta Brassa Snack Bar Budapešť (1988).



Jednou z prvých netalianskych produkcií v kariére Giancarla Gianniniho bola americká dramatická snímka Červené ako krv (1989). V tom istom roku sa objavil aj v poviedkovom filme Poviedky z New Yorku, pod ktorý sa podpísali režiséri Martin Scorsese, Francis Ford Coppola a Woody Allen.



Po boku Keanu Reevesa či Anthonyho Quinna si zahral v snímke Prechádzka v oblakoch (1995). Spoločne s Anthonym Hopkinsom účinkoval v kriminálnej dráme Hannibal. Menšiu rolu stvárnil aj v akčnej americko-britskej dráme Muž v ohni (2004).



V roku 2006 sa predstavil v "bondovke" Casino Royale, v ktorej legendárneho agenta Jamesa Bonda prvýkrát stvárnil David Craig, po boku ktorého si zahral aj v nasledujúcom filme o misii agenta 007 Quantum of Solace (2008).



Úspešný herec Giancarlo Giannini patrí k popredným talianskym dabérom a svoj hlas prepožičal Al Pacinovi, Jackovi Nicholsonovi alebo Michaelovi Douglasovi. Je päťnásobným držiteľom prestížnej hereckej Ceny Davida di Donatella a od roku 2009 má hviezdu na talianskom chodníku slávy v Toronte.