Gitarista Jimi Hendrix sa narodil pred 80 rokmi

Seattle/Bratislava 27. novembra (TASR) – Ľavoruký gitarový mág divákov na koncertoch privádzal do vytrženia svojou hrou a výstrelkami ako hranie s gitarou za hlavou či jazykom po strunách. Od narodenia Jimiho Hendrixa, gitaristu, skladateľa a speváka, uplynie v nedeľu 27. novembra 80 rokov. Odišiel mladý, vo veku 27 rokov.



Johnny Allen Hendrix sa narodil 27. novembra 1942 v americkom Seattli. Bol prvým z piatich detí tanečníkov Ala a Lucille Hendrixových. V roku 1946 mu rodičia zmenili meno na James Marshall Hendrix. Mal desať, keď začal hrať na akustickej gitare, o dva roky neskôr aj na elektrickej. Jeho prvými vzormi boli bluesoví gitaristi Muddy Waters a B. B. King.



Začiatok muzikantskej dráhy v roku 1959 prerušila vojenská služba. Od roku 1964 sa usadil v New Yorku, živil sa hraním v kluboch, rok nato založil svoju prvú skupinu, mala názov Jimmy James & The Blue Flames. Bol ľavák a hral na gitare s obráteným sledom strún.



V septembri 1966 ho basový gitarista skupiny Animals a manažér Chas Chandler pozval do Londýna, tu sa zoznámil s bubeníkom Mitchom Mitchelom a basgitaristom Noelom Reddingom, mesiac nato mala premiéru trojčlenná formácia Jimi Hendrix Experience. V máji 1967 vydali debutovú LP platňu Are You Experienced. Prvým hitom bola pieseň Hey Joe.



Na odporučenie Paula McCartneyho koncertovali Jimi Hendrix Experience v júni 1967 na Monterey International Pop Music Festival v Kalifornii. Hrali vedľa takých kapiel ako boli Who, Mamas & Papas, Jefferson Airplane či Janis Joplin. V decembri 1967 vychádza druhá LP s názvom Axis: Bold as Love. Úspešná bola tretia LP Electric Ladyland, ktorá v októbri 1968 viedla americký rebríček. V auguste 1969 sa Hendrix so spoluhráčmi predstavil aj na festivale Woodstock. V marci 1970 vyšiel koncertný album Band Of Gypsys.



V anglickom singlovom rebríčku mali päť skladieb, najznámejšie z nich boli Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary a All Along The Watchtower, ktorej autorom je Bob Dylan.



Ľavoruký gitarový mág Jimi Hendrix zomrel na rozbehu svojej skvelej kariéry vo veku 27 rokov 18. septembra 1970 v Londýne na otravu barbiturátmi. Po jeho smrti vyšlo dvanásť štúdiových a skoro tridsiatka koncertných albumov, ten prvý The Cry of Love v marci 1971, ostatný Both Sides of the Sky v marci 2018. V novembri tohto roku vyšiel záznam koncertu Los Angeles Forum: April 26, 1969.



Skupinu The Jimi Hendrix Experience uviedli v roku 1992 do Rock and rollovej siene slávy. Americký hudobný časopis Rolling Stone zaradil Hendrixa na prvé miesto v rebríčku 100 najväčších rockových gitaristov všetkých čias.



V roku 2013 vyšla na Slovensku kniha Kliatba rokenrolu, ktorá ponúka 63 životných príbehov hudobníkov a interpretov, medzi nimi viacerými, ktorí zomreli vo veku 27 rokov a patria do takzvaného Klubu 27, bol ním aj Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain a Amy Winehouse. Životnú story Jimiho Hendrixa ponúka kniha s názvom Začať od nuly, ktorá vyšla vo februári 2015.