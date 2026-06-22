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Gitarový festival J. K. Mertza hostí vyše 30 umelcov z ôsmich krajín
Na festivale vystúpi aj úspešný mladý španielsky gitarista Rafael Aguirre, ktorý patrí aktuálne medzi najvyhľadávanejších hráčov na medzinárodnej scéne.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Gitarový festival J. K. Mertza, ktorý sa uplynulý víkend začal v Bratislave, patrí medzi najstaršie podujatia svojho druhu na svete. Jubilejný 50. ročník hostí vyše 30 umelcov z Talianska, zo Španielska, z Grécka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a zo Slovenska. Festival prebieha v hlavnom meste do 26. júna ako súčasť Bratislavského kultúrneho leta.
„Ponúka sólové gitarové recitály aj komornú hudbu - gitarové duá, kvartetá a ansámble, gitaru v kombinácii s husľami i so spevom,“ približuje Zuzana Meleková zo Spoločnosti J. K. Mertza, ktorá festival organizuje. Zastúpená je na ňom hudba baroka, ranoromantické i súčasné gitarové diela stredoeurópskeho regiónu, ale aj kubánska, talianska a španielska hudba.
Otvárací koncert (21. 6.) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca patril talianskemu gitaristovi Aniellovi Desideriovi. V pondelok bude v tomto priestore znieť kubánska gitarová hudba. „Slávny kubánsky skladateľ Leo Brouwer si nepochybne zaslúži pozornosť. Bola to udalosť, keď v roku 2015 zavítal osobne do Bratislavy ako mimoriadny hosť 40. ročníka festivalu,“ pripomína Meleková s tým, že na 50. ročníku bude Brouwer prítomný prostredníctvom svojej hudby. „Jeho skladateľský portrét bude v réžii gréckeho virtuóza Costasa Cotsiolisa, ktorý si k sebe prizval naše Bratislavské gitarové kvarteto,“ dodala ku koncertu so začiatkom o 19.00 h.
Dva koncerty venovali organizátori festivalu gitarovému géniovi, po ktorom nesie názov. V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia a 170. výročie úmrtia Johanna Kaspara Mertza, bratislavského rodáka a jedného z najvýznamnejších gitaristov a skladateľov ranoromantickej gitarovej hudby. Jeho tvorbe sú venované koncerty Mertz for 2 a J. K. Mertz Gala, ktoré sa uskutočnia 23. júna. O 17.00 h sa v Klariskách predstavia laureáti gitarových súťaží a mladí gitaristi Timotej Streďanský a László Szegedi, v ktorých podaní zaznie aj Mertzova hudba. „Po nich ovládnu priestor Klarisiek o 19.00 h osobnosti, ktoré zasvätili Mertzovej hudbe svoj umelecký život - Raphaella Smits, Pavel Steidl a Petra Poláčková spolu s domácimi interpretmi Martinom Krajčom a Matúšom Šimkom,“ dodávajú organizátori.
Komornej gitarovej hudbe stredoeurópskeho priestoru bude patriť koncert 24. júna, na ktorom bratislavské publikum potešia poľské gitarové duo Marek Nosal & Jakub Moroziński a maďarský Gitarový súbor Akadémie Ferenca Lizsta.
Na festivale vystúpi aj úspešný mladý španielsky gitarista Rafael Aguirre, ktorý patrí aktuálne medzi najvyhľadávanejších hráčov na medzinárodnej scéne. „Jeho programy sú vyváženou kombináciou tradičnej klasickej gitarovej hudby i skladieb s prvkami flamenca a latinskoamerickej hudby,“ poznamenáva festival, ktorý uzavrie Aguirreho sólový recitál 26. júna.
„Ponúka sólové gitarové recitály aj komornú hudbu - gitarové duá, kvartetá a ansámble, gitaru v kombinácii s husľami i so spevom,“ približuje Zuzana Meleková zo Spoločnosti J. K. Mertza, ktorá festival organizuje. Zastúpená je na ňom hudba baroka, ranoromantické i súčasné gitarové diela stredoeurópskeho regiónu, ale aj kubánska, talianska a španielska hudba.
Otvárací koncert (21. 6.) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca patril talianskemu gitaristovi Aniellovi Desideriovi. V pondelok bude v tomto priestore znieť kubánska gitarová hudba. „Slávny kubánsky skladateľ Leo Brouwer si nepochybne zaslúži pozornosť. Bola to udalosť, keď v roku 2015 zavítal osobne do Bratislavy ako mimoriadny hosť 40. ročníka festivalu,“ pripomína Meleková s tým, že na 50. ročníku bude Brouwer prítomný prostredníctvom svojej hudby. „Jeho skladateľský portrét bude v réžii gréckeho virtuóza Costasa Cotsiolisa, ktorý si k sebe prizval naše Bratislavské gitarové kvarteto,“ dodala ku koncertu so začiatkom o 19.00 h.
Dva koncerty venovali organizátori festivalu gitarovému géniovi, po ktorom nesie názov. V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia a 170. výročie úmrtia Johanna Kaspara Mertza, bratislavského rodáka a jedného z najvýznamnejších gitaristov a skladateľov ranoromantickej gitarovej hudby. Jeho tvorbe sú venované koncerty Mertz for 2 a J. K. Mertz Gala, ktoré sa uskutočnia 23. júna. O 17.00 h sa v Klariskách predstavia laureáti gitarových súťaží a mladí gitaristi Timotej Streďanský a László Szegedi, v ktorých podaní zaznie aj Mertzova hudba. „Po nich ovládnu priestor Klarisiek o 19.00 h osobnosti, ktoré zasvätili Mertzovej hudbe svoj umelecký život - Raphaella Smits, Pavel Steidl a Petra Poláčková spolu s domácimi interpretmi Martinom Krajčom a Matúšom Šimkom,“ dodávajú organizátori.
Komornej gitarovej hudbe stredoeurópskeho priestoru bude patriť koncert 24. júna, na ktorom bratislavské publikum potešia poľské gitarové duo Marek Nosal & Jakub Moroziński a maďarský Gitarový súbor Akadémie Ferenca Lizsta.
Na festivale vystúpi aj úspešný mladý španielsky gitarista Rafael Aguirre, ktorý patrí aktuálne medzi najvyhľadávanejších hráčov na medzinárodnej scéne. „Jeho programy sú vyváženou kombináciou tradičnej klasickej gitarovej hudby i skladieb s prvkami flamenca a latinskoamerickej hudby,“ poznamenáva festival, ktorý uzavrie Aguirreho sólový recitál 26. júna.