Gizela je veľmi emotívna žena
Tieto ženy sú veľmi introvertné, cítia sa dobre iba vo svojom vlastnom svete.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) – Ženské meno Gizela má nemecký pôvod a znamená "malá rastlina, ušľachtilé dieťa". Nositeľky tohto mena oslovujeme Gizka, Gizelka, Gizuška. Meniny oslavujú 17. mája.
Gizely sú precitlivené a veľmi emotívne. Všetko sa ich dotýka, sú vnímavé na čaro života a majú vrodený zmysel pre poéziu, krásu a eleganciu. Majú však aj sklon byť trochu lenivé, reagovať ledabolo a všetko odkladať na zajtra. Podobne ako ich totemová rastlina orchidea sú to skleníkové kvety, aj ony potrebujú teplo a slnko.
Tieto ženy sú veľmi introvertné, cítia sa dobre iba vo svojom vlastnom svete. V ňom snívajú o klenotoch, lebo sú veľmi koketné, o palácoch, lebo obľubujú prepych a o očarujúcich princoch, keďže sú väčšmi sentimentálne ako zmyselné. Gizely sú aj vlastnícke a na život hľadia cez malé okienko a žijú si vo svojom imaginárnom svete. To ich vedie k takmer ustavičným a často mimovoľným klamstvám.
Takže Gizelám treba veľmi skoro vštepiť zmysel pre zodpovednosť. Inak by svoj šarm mohli využívať na to, aby sa vyhýbali styku s realitou.
Sú pomerne krehké. K množstvu psychických porúch sa pridáva určitá ochabnutosť. Tieto ženy si musia dávať pozor na črevá, ktoré sa im ľahko podráždia.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú modrá, sivá a červená. Ochranné rastliny petržlen a rasca, ochranné kamene achát, sardonyx a citrín.
Mali by sa venovať plávaniu, jesť veľa mliečnych výrobkov, stravou by si mali dopĺňať najmä vitamín C.
