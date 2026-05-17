Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Magazín

Gizela je veľmi emotívna žena

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Tieto ženy sú veľmi introvertné, cítia sa dobre iba vo svojom vlastnom svete.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. mája (TASR) – Ženské meno Gizela má nemecký pôvod a znamená "malá rastlina, ušľachtilé dieťa". Nositeľky tohto mena oslovujeme Gizka, Gizelka, Gizuška. Meniny oslavujú 17. mája.

Gizely sú precitlivené a veľmi emotívne. Všetko sa ich dotýka, sú vnímavé na čaro života a majú vrodený zmysel pre poéziu, krásu a eleganciu. Majú však aj sklon byť trochu lenivé, reagovať ledabolo a všetko odkladať na zajtra. Podobne ako ich totemová rastlina orchidea sú to skleníkové kvety, aj ony potrebujú teplo a slnko.

Tieto ženy sú veľmi introvertné, cítia sa dobre iba vo svojom vlastnom svete. V ňom snívajú o klenotoch, lebo sú veľmi koketné, o palácoch, lebo obľubujú prepych a o očarujúcich princoch, keďže sú väčšmi sentimentálne ako zmyselné. Gizely sú aj vlastnícke a na život hľadia cez malé okienko a žijú si vo svojom imaginárnom svete. To ich vedie k takmer ustavičným a často mimovoľným klamstvám.

Takže Gizelám treba veľmi skoro vštepiť zmysel pre zodpovednosť. Inak by svoj šarm mohli využívať na to, aby sa vyhýbali styku s realitou.

Sú pomerne krehké. K množstvu psychických porúch sa pridáva určitá ochabnutosť. Tieto ženy si musia dávať pozor na črevá, ktoré sa im ľahko podráždia.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú modrá, sivá a červená. Ochranné rastliny petržlen a rasca, ochranné kamene achát, sardonyx a citrín.

Mali by sa venovať plávaniu, jesť veľa mliečnych výrobkov, stravou by si mali dopĺňať najmä vitamín C.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy