Gladiator vydáva album Cesta do neba prvýkrát na vinyle

Bratislava 23. júna (TASR) - Deviaty štúdiový album skupiny Gladiator s názvom Cesta do neba vychádza prvýkrát na vinyle. Album, ktorý vyšiel v roku 2004, priniesol hity Keď sa láska podarí, Len s tebou ma baví svet, Život pred sebou a tiež Nemôžem dýchať. Je to album, s ktorým skupina Gladiator jednoznačne potvrdila stabilné miesto na slovenskej hudobnej scéne. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Je to už skoro 20 rokov od momentu, keď sme prvýkrát vydali náš album Cesta do neba. Pravda je však taká, že tých 20 rokov ubehlo naozaj rýchlo. Vzhľadom na celkom rušné koncertné leto si na tento album - teraz už aj na vinyl - spomenieme dosť často, pretože niektoré skladby sú v našom koncertnom playliste doteraz. A som naozaj veľmi rád, že ho máme aj na vinyle. Ja sám som fanúšik vinylov, tak sa veľmi teším, že jeden pribudol aj do diskografie našej skupiny," hovorí spevák Miko Hladký.