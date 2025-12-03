< sekcia Magazín
Gondíková predstavila v Bratislave romantickú komédiu Na horách
V Nepále sa film nakrúcal len sčasti, ústredný dej sa odohráva v českých Krkonošiach.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Nový film Rudolfa Havlíka Na hory predstavila v utorok (2. 12.) na premiére v Bratislave Adéla Gondíková. „Mám veľmi rada hory, v lete aj v zime, ale zároveň v januári ideme vždy k moru,“ priznala herečka a moderátorka publiku pred slávnostnou projekciou filmu „o láske, priateľstve a stratených životoch, ktoré dokázali nájsť nový zmysel“.
Havlíkov nový film je plný humoru, ale i dramatických situácií. Hneď v úvode zavedie divákov do samotného srdca Himalájí, kde filmári nakrúcali vo výške 4400 metrov nad morom dramatické horské scény obklopení sedemtisícovými štítmi.
V Nepále sa film nakrúcal len sčasti, ústredný dej sa odohráva v českých Krkonošiach. „Natáčať na jeseň v našich krásnych horách znamená, že ráno sa zobudíte, sú metre snehu, než sa naobedujete nie je nič a svieti slnko, pre nás nejaké postupnosti boli celkom dobrodružná disciplína,“ povedala Michaela Patržilková, výkonná producentka romantickej komédie.
Rozpráva príbeh mladej ženy z mesta, Lucia zdedí horskú chatu po svojom údajnom biologickom otcovi, bývalom náčelníkovi horskej služby, ktorého nikdy nepoznala. Prichádza do hôr, ale namiesto prázdnej chalupy v nej nachádza záchranára Matěja, jeho psa Bedřicha a ďalších, ktorí objekt riadia ako ubytovňu pre školy v prírode. „Lucia sa musí vyrovnať nielen s nemilosrdným svetom hôr, ale aj so sarkastickým Matejom a výzvami, ktoré ju postupne nútia posúvať viaceré hranice, dodáva distribučná spoločnosť Bontonfilm k snímke, ktorá vstupuje do kín 4. decembra.
V úlohe Lucie sa predstaví Aneta Krejčíková, záchranára Matěja hrá Igor Orozovič. Okrem Adély Gondíkovej sa diváci môžu tešiť aj na Veroniku Khek Kubařovú, Sašu Rašilova, Ondřeja Pavelku či Jana Dolanského.
„Je tam romantická linka, ale aj príbeh horskej služby, ktorá sa o nás stará, a my robíme ako ľudstvo hrozné blbosti. Občas ideme do hôr v tričku, nepredpokladáme, že tam môže byť zima, a potom voláme záchrannú horskú službu, ktorá nás zachráni, berieme to automaticky, a ona veľakrát riskuje svoje životy za nás, aj na to upozorňujeme vo filme,“ povedala pre TASR Gondíková.
Pripomenula, že „mierne edukatívny“ film v českej distribúcii podporuje členov Horskej služby, ktorí pri záchrane druhých sami utrpeli zranenie. „Z každej vstupenky do kina putuje jedna koruna na účet Nadačného fondu Rescue, ktorá sa stará o ľudí, ktorí zachraňovali životy a pritom sa zranili, takže teraz nemôžu živiť svoje rodiny, aj pre nich robíme niečo pekné,“ uzavrela.
