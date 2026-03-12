< sekcia Magazín
Gregor je avantgardný
Mužské meno Gregor je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "ostražitý".
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Mužské meno Gregor je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "ostražitý". S nositeľmi mena Gregor sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Oslovujeme ich Gregor, Gregorko. Meniny majú 12. marca.
Gregorovia sú mimoriadne aktívni. Najlepšie sa cítia, ak práve ich tím dosiahne prvé priečky. Sú ambiciózni a avantgardní. V citovom živote sú dosť odmeraní. Správanie Gregorkov treba od detstva zmierňovať. Bývajú úžasne životaschopní aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovo. Potrebujú slnko, preto radi dovolenkujú pri mori.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Šťastná farba Gregorov je zelená. Ochranné rastliny agát a kostihoj, ochranný kameň ametyst.
