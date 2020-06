Guggenheimovo múzeum v Bilbau opäť otvorili pre verejnosť

Madrid 1. júna (TASR) - Guggenheimovo múzeum v severošpanielskom meste Bilbao - ako prvé z väčších múzeí v krajine - v pondelok znovu otvorilo svoje expozície pre návštevníkov. Stalo sa tak v rámci ďalšej fázy uvoľňovania opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Múzeum bude v júni prijímať návštevníkov v rámci skrátených otváracích hodín, od 14.00 h do 19.00 h. Niektoré z najvýznamnejších španielskych múzeí ako múzeum a umelecká galéria Museo del Prado a Museo Reina Sofia v Madride svoje otvorenie odložili až na 6. júna.



Španielsko od 11. mája začalo s postupným uvoľňovaním opatrení zavedených v polovici marca. Uvoľňovanie by malo v jednotlivých fázach pokračovať až do konca júna. Do múzeí bude po znovuotvorení smieť vstúpiť naraz 30 až 50 percent z bežnej kapacity návštevníkov.



Druhá fáza uvoľňovania opatrení, ktorá sa od pondelka vzťahuje na 70 percent obyvateľov krajiny, zahŕňa i otvorenie pláží a vnútorných priestorov reštaurácií. Tie mohli počas prvej fázy zákazníkov obsluhovať len na terasách. Takisto môžu obnoviť prevádzku kiná, divadlá a nákupné centrá. Prijímať však budú môcť len tretinu zo svojej maximálnej kapacity návštevníkov.



Niektoré menšie ostrovy na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch vstúpili už do tretej fázy uvoľňovania opatrení, pripomína AFP.



Vo veľkomestách Madrid a Barcelona a v časti autonómneho spoločenstva Kastília a León však aj naďalej zostane platiť len prvá fáza.



Španielska vláda od 14. marca v krajine vyhlásila núdzový stav, ktorý by sa mal skončiť 6. júna.



V súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré je koronavírusom spôsobované, v Španielsku zomrelo 27.000 ľudí a viac ako 239.000 sa nakazilo, uvádza na svojej webovej stránke španielske ministerstvo zdravotníctva.