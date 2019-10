Guterres:OSN sa zameriava na riešenie reálnych problémov reálnych ľudí

New York 24. októbra (TASR) - Medzinárodný deň Organizácie Spojených národov (OSN), pripadajúci na 24. októbra, poskytuje príležitosť opätovne si pripomenúť ideály, ktoré pred 74 rokmi boli zahrnuté do Charty OSN. V terajších časoch globálnych otrasov zostáva Charta OSN spoločným základom a oporou. OSN sa v tomto období prudkých premien naďalej sústreďuje na riešenie reálnych problémov reálnych ľudí, uviedol v posolstve k Medzinárodnému dňu OSN generálny tajomník OSN António Guterres. V roku 2019 si svet pripomenie 74. výročie založenia svetovej organizácie.



V závere posolstva António Guterres konštatoval, že v roku 2020 pôjde o 75. výročie založenia OSN. Toto polookrúhle výročie označil za dôležitý moment na formovanie spoločnej budúcnosti a zároveň vyzval na uvažovanie o nej.



Medzinárodný deň OSN sprítomňuje výročie jej založenia. OSN oficiálne vznikla 24. októbra 1945 po tom, ako väčšina jej zakladajúcich členov ratifikovala Chartu o založení tejto svetovej inštitúcie a dokument vstúpil do platnosti.



Valné zhromaždenie OSN na zasadnutí v roku 1971 schválilo rezolúciu č. 2782, ktorá odporučila, aby sa 24. október stal Medzinárodným dňom OSN a slávil sa. V ten deň sa organizujú diskusie, schôdze a výstavy venované úspechom a cieľom OSN.



Výraz Spojené národy, za ktorý ľudstvo vďačí 32. americkému prezidentovi (1933-45) Franklinovi Delanovi Rooseweltovi (1882-1945), sa prvýkrát objavil počas druhej svetovej vojny v Deklarácii Spojených národov z 1. januára 1942. Predstavitelia 26 krajín sa zaviazali, že budú pokračovať spoločne vo vojne proti mocnostiam Osi.



V roku 1945 sa zástupcovia 50 krajín na konferencii Spojených národov o medzinárodnej organizácii stretli v San Franciscu, aby vypracovali Chartu Organizácie Spojených národov. Za základ zobrali návrhy, ktoré rozpracovali od augusta do októbra 1944 v americkom Dumbarton Oaks predstavitelia Číny, USA, Británie a ZSSR.



Chartu podpísali 26. júna 1945 predstavitelia 50 krajín. Poľsko, ktoré na konferencii nebolo zastúpené, ju podpísalo neskôr. Varšava však patrí medzi 51 pôvodných členov svetovej organizácie.



OSN oficiálne vznikla 24. októbra 1945, keď dokument ratifikovali Čína, USA, Francúzsko, Británia, ZSSR a väčšina ďalších signatárov.



S dňom 24. októbra súvisia aj ďalšie dva sviatky OSN - Svetový deň informovanosti o rozvoji a Týždeň odzbrojenia.