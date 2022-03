Hámor chce zdolať Kančendžongu, na samotný vrchol nohou stúpiť nesmie

Poprad 9. marca (TASR) – Horolezec Peter Hámor o pár dní odchádza na ďalšiu himalájsku expedíciu. Tentoraz sa s Rumunmi Horiom Colibasanuom a Mariusom Ganem pokúsia zdolať tretiu najvyššiu horu sveta Kančendžonga, vysokú 8586 metrov.



"Napriek všetkým problémom vo svete vycestujeme spolu s Rumunmi do Nepálu na ďalší diel môjho himalájskeho dobrodružstva. Kančendžonga je úplne najvýchodnejšia 'osemtisícovka', patrí k tým kopcom, kam nie je bežné vystúpiť, niektoré sezóny tam nevylezie nikto, niekedy dvaja horolezci," priblížil Hámor, ktorý na vrchol vystúpi tradične bez podpory kyslíka.



V prípade Kančendžongy sa podľa neho nechodí úplne na vrchol, aby nedošlo k jeho znesväteniu. Výstup sa preto končí zhruba dva metre pod samotným vrcholom, pretože kopec považujú veriaci za jeden z najsvätejších a sídlo božstiev. "Vyjsť na kopec znamená Boha otravovať, čo má za následok choroby a iné pohromy. Veriaci tak urobili akúsi dohodu s horolezcami, že tam ísť môžu, ale nesmú nohou vstúpiť na vrchol. Sú aj kopce, kam sa z týchto dôvodov nesmie chodiť vôbec," objasnil Hámor.



Popradský horolezec stál na tomto vrchole po sólo výstupe britskou cestou v južnej stene v roku 2012, keď sa jeho spolulezci museli pre komplikáciu s orientáciou a začínajúcimi omrzlinami vrátiť do posledného tábora. Tento rok sa chcú pokúsiť v prípade Colibasanua o reparát, keď plánujú výstup na vrchol tou istou trasou.



Odlet do Káthmandu v Nepále je naplánovaný na piatok 11. marca a pokus o hlavný výstup by mal byť medzi 26. aprílom a 26. májom.



V prípade vhodných podmienok uvažujú aj o výstupe na západný vrchol Kančendžongy, 8505 metrov vysoký Yalung Kang, ktorý sa Nepálci snažia dostať do zoznamu najvyšších hôr, ako 15. samostatnú osemtisícovku. "Tento vrchol je pre mňa príťažlivejší, keďže som tam ešte nebol," dodal Hámor.