Hanka G vydala nový album, chce priniesť medzi ľudí viac lásky

Bratislava 23. januára (TASR) – Slovenská džezová speváčka Hanka Gregušová, pôsobiaca v USA pod umeleckým menom Hanka G, vydala v poradí piaty sólový album. Novinku Ballads in the Key of Love s džezovými a soulovými baladami, ale aj dvomi slovenskými ľudovými piesňami nahrávala v New Yorku. "S ambíciou priniesť medzi ľudí viac lásky," uviedla pre TASR Gregušová.



Novinku si aj sama produkovala v koprodukcii s americkým klaviristom a skladateľom Jamesom Hurtom. "Album Ballads in the Key of Love má ambíciu priniesť medzi ľudí viac lásky a porozumenia v pohnutej dobe, kde nás obklopuje zo všetkých strán veľa nenávisti a neporozumenia," hovorí Hanka G. Novinkou nadväzuje na úspešný album Universal Ancestry z roku 2021, ktorý sa ocitol aj v širších nomináciách prestížnych amerických hudobných ocenení Grammy Awards.



Na novom albume sa nachádza 13 skladieb, džezových a soulových ľúbostných balád. Dve pôvodné skladby napísal slovenský džezový klavirista Ondrej Krajňák, Hanka G sa postarala o texty. "Na albume sú aj dve slovenské ľúbostné ľudové piesne Láska, Bože Láska a Zbohom ostávajte s voľnými anglickými prekladmi textov," dodáva speváčka k skladbám, ktoré zaranžoval slovenský klavirista a skladateľ Ľuboš Šrámek v spolupráci s americkým klaviristom a aranžérom Jamesom Hurtom. "Poslucháčom majú ukázať prepojenie dvoch kultúr - slovenskej a americkej v džezovom šate," poznamenáva Hanka G.



Na albume sa spolupodieľalo sedem hudobníkov vrátane speváčky, ktorá si na spoluprácu prizvala špičkových hudobníkov džezovej americkej scény, nominovaných alebo priamo ocenených Grammy. Nahrávalo sa v New Yorku v East Side Sound Studio pod taktovkou zvukára Lou Holtzmana, ktorý album aj mixoval, mastroval. Časť sa nahrávala aj na Slovensku v Sloth Sound Studio v Trnave.