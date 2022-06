Haugová: Poézia je aristokracia ducha i zachovávanie slovenčiny

Na snímke spisovateľka Mila Haugová Foto: TASR/Michal Svítok

Budapešť/Bratislava 14. júna (TASR) - Už od svojej debutovej zbierky Hrdzavá hlina (1980) patrí Mila Haugová k najvýraznejším osobnostiam slovenskej poézie. Oceňovaná poetka a jedna z najprekladanejších slovenských autoriek, bude mať v utorok 14. júna 80 rokov.Na otázku TASR, čo rozhodlo, že väčšinu svojho života zasvätila písaniu odpovedala:Mila Haugová sa narodila 14. júna 1942 v Budapešti, ale vyrastala a dospievala na juhozápade Slovenska.priblížila svoj pôvod Mila Haugová.Po maturite na gymnáziu v Leviciach študovala v rokoch 1959 - 1964 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Po jej skončení pracovala ako agronómka na Jednotnom roľníckom družstve (JRD) v Rimavskej Sobote. V roku 1965 začala učiť na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Leviciach. Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 ju priviedla do Kanady, odkiaľ sa po roku vrátila naspäť na Slovensko.uviedla v súvislosti s emigrantskou epizódou svojho života.Do roku 1971 pôsobila opäť na strednej škole v Leviciach. V rokoch 1971 - 1975 učila v Ivanke pri Dunaji. Dcéra Elvíra sa jej narodila v roku 1972. S jej otcom Edgarom Haugom sa poetka rozviedla v roku 1984. Do roku 1985 pracovala ako učiteľka na Základnej škole na Nejedlého ulici v Bratislave. Od roku 1985 bola redaktorkou časopisu Romboid.Knižne debutovala pod pseudonymom Mila Srnková až v roku 1980 zbierkou Hrdzavá hlina.Po debute sa predstavila zbierkou ľúbostných básní Premenlivý povrch (1983) a svet modernej ženy reflektovala v knihe Možná neha (1984). V roku 1990 uverejnila zbierku intímnej lyriky Čisté dni. A láske v jej rôznych podobách sa venovala v knihe Praláska (1991). Zbierka básní Nostalgia (1993) bola poeticko-literárnym Requiem a v 90. rokoch sa prezentovala aj knihami Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1997), či Krídlatá žena (1999).Na niektoré témy nadviazala aj v nasledujúcich zbierkach Atlas piesku (2001), Orfea alebo Zimný priesmyk (2003), Archívy tela (2004), Rastlina so snom: Vertikála (2006), Biele rukopisy (2007), v autobiografickej próze Zrkadlo dovnútra (2009) a v básnických knihách Pomalá lukostrelkyňa (2010), Záhrada: labyrint: hniezdo (2012), Srna pozerajúca na Polárku (2016), Rastlina za ohradou sna (2017), Z rastlinstva (2021).Úryvky z publikovaných rozhovorov s poetkou, jej úvahy a spomienky sú obsahom publikácie Tvrdé drevo detstva (2013). O procese tvorby, vnímaní umenia a ďalších témach pojednáva kniha Písať ako dýchať (2014).doplnila jedna z najuznávanejších slovenských autoriek.V roku 2008 jej udelili Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za zbierku Miznutie anjelov. Prémiou Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu ju ocenili v rokoch 2005, 2007 a 2009. Cenu Dominika Tatarku za rok 2013 jej udelili za knihy Tvrdé drevo detstva a Cetonia aurata. Prestížnu Európsku literárnu cenu Vilenica dostala v roku 2020. Okrem nej je nositeľom tejto významnej ceny Pavel Vilikovský.takto zadefinovala poéziu roky píšuca poetka, pričom dodala:...čo je bez lásky je bez oporyDokonalá krajina básne so stopami rastlinozvieratZrkadlo nebo kde sa duše neustále očisťujú......večnosť je postavená z nevyčerpanej lásky...