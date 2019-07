Headlinerom charitatívneho festivalu Global Citizen bude skupina Queen

Festival sa usporadúva každý rok od roku 2012, keď sa svetoví lídri schádzajú v New Yorku na Valné zhromaždenie OSN.

New York 30. júla (TASR) - Britská rocková skupina Queen s hosťujúcim spevákom Adamom Lambertom bude headlinerom festivalu Global Citizen Festival v New Yorku, ktorý je zameraný na podporu medzinárodnej pomoci na odstránenie extrémnej chudoby vo svete. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Ďalšími účinkujúcimi budú Pharrell Williams, Alicia Keysová, Carole Kingová, French Montana, Ben Platt, H.E.R., ako aj skupiny OneRepublic a Stay Human, oznámili organizátori. Podujatie sa uskutoční 28. septembra v newyorskom Central Parku.



Festival sa usporadúva každý rok od roku 2012, keď sa svetoví lídri schádzajú v New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. Festival distribuuje vstupenky zdarma podporovateľom, ktorí sa zaviažu, že vykonajú prospešnú aktivitu, napríklad odošlú listy jednotlivým vládam na podporu rozvoja.



Moderátormi podujatia budú herci Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman, ktorých hosťami budú Forest Whitaker a Rami Malek, dopĺňa agentúra AP.



"Po nasledujúcom roku budeme mať iba desať krátkych rokov na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN," uviedol riaditeľ festivalu Global Citizen Hugh Evans. "Politika a pokrok, ktorý uskutočňujeme tento rok a v roku 2020, ukáže, či dokážeme do roku 2030 účinne odstrániť extrémnu chudobu," dodal.



Medzi cieľmi festivalového ročníka 2019 je vyzvať americkú vládu, aby schválila zákon o "udržaní dievčat v škole", ktorý je zameraný na riešenie problémov, ako sú detské sobáše a problémy pri zaobstarávaní hygienických výrobkov.



Organizátori festivalu vyzývajú vládu a spoločnosti, aby bojovali proti nákazlivým chorobám, posilňovali postavenie žien a dievčat po celom svete, bojovali proti zamoreniu životného prostredia plastmi a poskytovali kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Podujatie budú prenášať naživo televízna stanica MSNBC a rozhlasová stanica iHeartMedia.