Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
Hedviga je temperamentná

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Tieto sympatické dievčatá a dámy nikde nenachádzajú pokoj. Hedvigy sú temperamentné a pôsobia sebavedome.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Ženské meno Hedviga má germánsky pôvod a znamená "víťaziaca v boji". Nositeľky tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Hedka, Heduška, Heda a meniny oslavujú 17. októbra.

Keď ich štúdium zaujme, výsledok je výborný. Ak nie, nájdu si zavčasu povolanie, ktoré nie je jednotvárne a stále sa v ňom niečo deje. V ich prítomnosti sa nemožno nudiť, sú skvelé spoločníčky. Problémy môžu mať so spánkom.

Hedvigy ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela a žltá. Ochranné rastliny myší chvost, fialka a rebarbora, ochranné kamene achát, zafír a opál.
