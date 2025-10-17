< sekcia Magazín
Hedviga je temperamentná
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Ženské meno Hedviga má germánsky pôvod a znamená "víťaziaca v boji". Nositeľky tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Hedka, Heduška, Heda a meniny oslavujú 17. októbra.
Keď ich štúdium zaujme, výsledok je výborný. Ak nie, nájdu si zavčasu povolanie, ktoré nie je jednotvárne a stále sa v ňom niečo deje. V ich prítomnosti sa nemožno nudiť, sú skvelé spoločníčky. Problémy môžu mať so spánkom.
Hedvigy ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela a žltá. Ochranné rastliny myší chvost, fialka a rebarbora, ochranné kamene achát, zafír a opál.
