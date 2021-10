Hello Bratislava

Gap, ikonická značka amerického moderného štýlu založená v roku 1969 v San Franciscu, pokračuje vo svojej tradícii založenej na džínových produktoch a oslovuje svojich zákazníkov prostredníctvom on-line kanálov a franšízových maloobchodných predajní po celom svete. Portfólio značky je postavené nielen na dámskej a pánskej kolekcii textilu a doplnkov, ale aj najnovších kolekciách ako je GapKids a babyGap. Ponuku doplňujú produktové rady GapBody so širokou ponukou spodného prádla a GapFit oblečenia pre športové aktivity. Pre zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitné produkty za dostupnú cenu ponúka značka špeciálne kolekcie vytvorené pre GapOutlet a Gap Factory Stores. Gap Inc. (NYSE: GPS) pokrýva i dalšie módne značky ako je Old Navy, Banana Republik, Athleta, Intermix.Viac informácií na www.gapinc.com