Henrich je vynaliezavý

Bratislava 15. júla (TASR) - Mužské meno Henrich má germánsky pôvod a jeho význam je "vládca domu". Na Slovensku sa uvedené meno vyskytuje len výnimočne. Nositeľov oslovujeme Henry, Heňo a meniny oslavujú 15. júla.



Henrichovia často skrývajú svoje reakcie. Navonok vyzerajú pokojne. Nedá sa povedať, že by sa usilovali svojím správaním zavádzať, skôr len nechcú zaťažovať svojimi náladami. Henrichovia sú veľmi zruční, vynaliezaví a inteligentní. Sú dosť nevyspytateľní a niekedy netaktní. Keď si založia rodinu, vedia sa o ňu dobre postarať. Partnerka si môže byť istá, že nebude pociťovať akýkoľvek nedostatok. Okolie si na nich väčšinou cení zábavnosť a iróniu, ktorými vedia trafiť presne do čierneho.



Ich zdravie je zvyčajne znamenité. Henrichovia sa tešia veľkej vitalite. Mali by dbať na vyvážené stravovanie.



Týchto mužov ovplyvňuje planéta Saturn. Šťastné farby Henrichov sú hnedá a tmavomodrá. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, kamene granát a opál.