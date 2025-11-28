< sekcia Magazín
Henrieta je opatrná
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Nositeľky mena Henrieta majú meniny 28. novembra. Toto ženské meno má staronemecký pôvod a v preklade znamená "vládkyňa domova". Nositeľky oslovujeme Henrietka, Henka, Heňa.
Henriety sú veľmi pôvabné ženy. Aj keď sa niekedy môžu javiť ako odmerané, nie je to tak, iba sa boja ukázať svoju zraniteľnosť. Študujú skôr z povinnosti. Skutočne zanietené začínajú byť až vtedy, keď sa rozhodnú pre povolanie, ktoré ich potom celkom pohltí. Niekedy dlhé roky hľadajú svojho vysnívaného muža. K rozhodnutiam pristupujú opatrne. Ak sa k niekomu pripútajú, v zásade je to nadlho. Často sa vyhýbajú kontaktom s ľuďmi, sú skôr samotárky.
Ich zdravie je zvyčajne veľmi dobré, Henriety sú veľmi vitálne. Mali by viac dbať na pravidelnú a striedmu stravu.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a tmavomodrá, ochranné rastliny kostihoj a štiav záhradný (listová zelenina), kamene granát a opál.
