Henry Fonda, hviezda Hollywoodu 20.storočia, sa narodil pred 120 rokmi

Grand Island/Bratislava 16. mája (TASR) – Počas svojej kariéry natočil viac ako 110 filmov s najuznávanejšími hollywoodskymi režisérmi. Bol známy najmä z westernov, ale jeho herectvo žánrovo presahovalo aj do romantiky, politickej drámy, grotesiek či vojnových filmov. Medzi jeho najznámejšie snímky patria Vtedy na západe, Hrozná hnevu, Dvanásť rozhnevaných mužov, Fort Apache či dráma Na Zlatom jazere, za ktorú dostal Oscara. Od narodenia amerického herca Henryho Fondu uplynie v piatok 16. mája 120 rokov.



Henry Jaynes Fonda sa narodil 16. mája 1905 v Grand Islande v americkej Nebraske v rodine imigrantov z Talianska a Holandska. V mladosti bol skautom, dva roky študoval žurnalistiku na univerzite v Minnesote a vypomáhal s kancelárskymi prácami. S herectvom začal v miestnom amatérskom divadelnom súbore Omaha Community Playhouse pod vedením rodinnej priateľky a matky slávneho Marlona Branda Dorothy.



Kvôli divadelnej kariére sa presťahoval na Broadway, kde zo začiatku býval s ďalšou budúcou hereckou hviezdou Jamesom Stewartom. Stali sa z nich priatelia do konca života a zahrali si spolu v početných snímkach vrátane komédie On Our Merry Way (1948) či vo westerne Cheyennský klub (1970).



Prvú úlohu na najprestížnejších divadelných doskách sveta si Fonda zahral v roku 1929 v hre The Game of Life and Death. Medzi jeho najznámejšie broadwayské predstavenia patrili New Faces of America a The Farmer Takes a Wife. Druhú spomínanú hru v roku 1935 sfilmovali, čím sa Fondovi otvorili dvere do Hollywoodu.



Medzi jeho skoršie nezabudnuteľné herecké výkony patria úlohy v troch klasických filmoch režiséra Johna Forda a to Bubny víria, Mladý Lincoln (oba 1939) a Hrozná hnevu (1940), za ktorý získal svoju prvú nomináciu na Oscara.



Počas druhej svetovej vojny vstúpil Fonda do námorníctva, kde tri roky slúžil na torpédoborci USS Satterlee. Neskôr ho povýšili a za vojenské zásluhy odmenili Bronzovou hviezdou s prezidentskou pochvalou.



Fonda spolupracoval s Fordom aj neskôr a to na legendárnych snímkach Môj miláčik Klementína (1946), Uprchlík (1947) a Fort Apache (1948). K Fondovým najslávnejším filmom patrí dráma Dvanásť rozhnevaných mužov (1957) a nesmrteľný western Vtedy na Západe (1968).



Vysoký, štíhly muž s modrými očami, tmavými vlasmi, obrovskou charizmou a nezameniteľným hlasom bol síce predurčený pre westernové príbehy, dokázal sa však bravúrne popasovať s akýmkoľvek žánrom. Aj preto počas svojej kariéry Fonda spolupracoval s najuznávanejšími hollywoodskymi režisérmi, vrátane Williama Wylera, Fritza Langa, Prestona Sturgesa, Williama Wellmanna, Alfreda Hitchcocka a Sidneyho Lumeta.



Zahral si po boku v tej dobe najzvučnejších mien strieborného plátna akými boli Audrey Hepburnová, Bette Davisová, Barbara Stanwycková, James Cagney, John Wayne či Jack Lemmon. Jeho takmer 50-ročnú filmovú kariéru dopĺňala pôsobenie v televíziu a účinkovanie na divadelných doskách.



V roku 1982 získal Oscara za stvárnenie postavy Normana Thayera v dráme Na Zlatom jazere (1981). V tomto filme si zahral po boku svojej dcéry Jane. Americká filmová akadémia mu už rok pred tým udelila čestného Oscara za celoživotné dielo.



Herec Henry Fonda zomrel 12. augusta 1982 vo svojom losangelskom dome. V roku 1999 sa v rebríčku Najlepších hercov všetkých čias Amerického filmového inštitútu (AFI) umiestnil na šiestom mieste.



Henry Fonda bol v rokoch 1931 - 1933 ženatý s herečkou Margaret Sullavanovou. O tri roky neskôr sa oženil s Frances Seymourovou, s ktorou vychovali ďalšiu dynastiu hercov. Ako z dcéry Jane, tak aj zo syna Petra sa stali filmové hviezdy. Značnú časť života sa mu venovala vnučka Bridget (dcéra Petra Fondu) a doteraz aktívnym hercom je aj vnuk Troy Garity (syn Jane Fondovej).