Hercovi Tomovi Hanksovi s manželkou udelili grécke občianstvo

Atény 28. júla (TASR) - Americkému hercovi Tomovi Hanksovi a jeho manželke Rite Wilsonovej udelili grécke občianstvo za pomoc so získavaním finančných prostriedkov pre obete ničivého lesného požiaru, ktorý v roku 2018 vyčíňal pri Aténach.



Grécke cestovné pasy odovzdal páru v nedeľu grécky premiér Kyrios Mitsotakis, ktorý za nimi aj so svojou manželkou priletel na grécky ostrov Antiparos, kde má Hanks s Wilsonovou dovolenkové sídlo, informovala v pondelok agentúra AP.



Mitsotakis zverejnil na Instagrame fotografiu, na ktorej pózuje spoločne so svojou manželkou a hereckým párom držiacim nové pasy. V sprievodnom komentári napísal, že "Rita Wilsonová a Tom Hanks sú odteraz hrdými gréckymi občanmi".



Za svoje počínanie si však Mitsotakis vyslúžil v pondelok kritiku hlavnej gréckej opozičnej ľavicovej strany Syriza, ktorú pobúrilo, že na tento výlet použil vrtuľník gréckej armády.



Hovorca vlády Stelios Petsas v pondelok uviedol, že Mitsotakis s manželkou prileteli v sobotu komerčným letom na ostrov Paros a odtiaľ sa presunuli na neďaleký Antiparos, kde má Hanks s manželkou dovolenkové sídlo. Vojenskou helikoptérou podľa jeho slov následne v nedeľu leteli do mesta Epidaurus, aby si tam v miestnom starovekom divadle pozreli predstavenie antickej tragédie.



Syriza premiéra obvinila z toho, že vojenské helikoptéry využíva ako "osobný taxík". Hovorca Petsas trval na tom, že premiér len vykonával povinnosti vyplývajúce zo svojho úradu, keď použil helikoptéru, aby sa zúčastnil na "dôležitom kultúrnom podujatí". Syriza ani hovorca pritom vo svojich vyjadreniach Hanksa priamo nezmienili.



Grécke úrady sa 64-ročnému Hanksovi, jeho 63-ročnej manželke Rite Wilsonovej, ktorej matka pochádzala z Grécka, a ich dvom spoločným potomkom rozhodli udeliť občianstvo za ich pomoc pri získavaní finančných prostriedkov pre obete zmieneného požiaru. Grécke pasy mal pár pôvodne dostať už skôr, pre pandémiu nového koronavírusu sa však ich odovzdanie posunulo, uvádza agentúra DPA.