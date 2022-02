Herec Terry Jones zo skupiny Monty Python by oslávil 80 rokov

Členovia komediálnej hereckej skupine Monty Python zľava Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin a Terry Jones pózujú fotografom počas fototermínu v Londýne 30. júna 2014. Foto: TASR/AP

Britský komediálny herec Terry Jones prichádza na premiéru filmu The Imaginarium of Doctor Parnassus , ktorá sa konala 6. októbra 2009 v Londýne. Foto: TASR/AP

Colwyn Bay/Bratislava 1. februára (TASR) – Len máloktorého mužského herca preslávili ženské úlohy. Britský herec a režisér Terry Jones to dokázal. Bol jedným zo šiestich členov komediálnej skupiny Monty Python a jeho kreácie v podobe upišťaných jednoduchých ženičiek a tetiek divákov rozosmievajú dodnes. Účinkoval vo všetkých 45 epizódach legendárnej britskej televíznej šou Monty Python's Flying Circus. Ako scenárista a režisér sa podpísal aj pod celovečerné filmy vychádzajúce z "montypythonovskej" poetiky.V utorok 1. februára by sa komik a filmový tvorca Terry Jones dožil osemdesiatky.Terry Jones sa narodil 1. februára 1942 vo waleskom mestečku Colwyn Bay. Keď mal štyri a pol roka, presťahovala sa jeho rodina do Anglicka. Vyštudoval angličtinu na Oxfordskej univerzite, kde sa stretol so spolužiakom Michaelom Palinom. Oboch spájal záujem o divadlo, vystupovali spoločne v Oxforskej revue založenej v 50. rokoch 20. storočia na univerzitnej pôde.Obaja začali v BBC písať scénky pre zábavný program The Frost Report, neskôr spolupracovali na detskom programe Do Not Adjust Your Set (Nekrúťte gombíkmi), na ktorom sa podieľal aj ich neskorší kolega Eric Idle, a tiež Američan Terry Gilliam ako autor animácií. Svoje tvorivé sily spojili s Johnom Cleesom a Grahamom Chapmanom, ktorí už v tom čase pracovali pre BBC. Tak sa zrodila komediálna skupina Monty Python.Šestica v zložení John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam sa stretla 11. mája 1969 v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Odtiaľ sa umelci vydali do neďalekého Cleesovho bytu, aby mohli pokračovať v diskusii a v zakladaní zoskupenia, ktoré sa zapísalo do dejín televíznej zábavy aj filmového umenia svojím čiernym, absurdným, no zároveň intelektuálnym humorom.Prvý raz bomba skečov plných slovných hračiek, paródií a "uletených" animácií explodovala v nedeľu 5. októbra 1969. Krátko pred 23. hodinou vo vysielaní BBC prvý raz zaznela okrídlená veta: "And now for something completely diferent." (A teraz o niečom úplne inom.) Práve Terry Jones bol súčasťou znelky ako nahý hráč na organ.Začala sa písať história jedného z najznámejších a najexcentrickejších zábavných programov, britskej televíznej šou Monty Python's Flying Circus. V rokoch 1969 - 1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 polhodinových epizód. V nich Jones aj naďalej tvoril scénky predovšetkým so svojim priateľom Palinom. Práve Jones bol podľa Palina tým, kto skupinu posúval dopredu. Často sa hádali s Cleesom, pretože Jones všetko prežíval emotívne, kým Cleese skôr intelektom. Členovia skupiny však ostali napriek tomu priateľmi.Aj po konci pravidelných televíznych programov pokračovali Monty Python v nakrúcaní celovečerných filmov. Terry Jones sa ako scenárista aj ako režisér podpísal pod snímky Monty Python a Svätý Grál (Monty Python and the Holy Grail, 1975), Život Briana (Life of Brian, 1979), či Monty Python: Zmysel života (Monty Python's: The Meaning of Life, 1983). Film o zmysle života, v ktorom Jones stvárnil nezabudnuteľnú postavu dáviaceho pána Creosota, získal zvláštnu cenu poroty na festivale v Cannes.Terry Jones sa však venoval aj vlastným divadelným a filmovým projektom, ku ktorým patrila komédia Personal Services (1987), Erik Viking (1989) a rozprávka Žabiakove dobrodružstvá (The Wind in the Willows, 1996). Písal rozprávkové knihy a svoju lásku k histórii i obdobiu stredoveku prejavil aj pri tvorbe dokumentárneho seriálu Stredoveké osudy Terryho Jonesa.Jones bol ženatý a mal dve deti. Nemohol chýbať ani na príležitostných živých vystúpeniach Monty Python – posledné sa odohralo v roku 2014. O rok neskôr Jonesovi diagnostikovali demenciu, ktorá zasiahla jeho mozog. Diagnózu však niesol veľmi statočne.povedal jeho priateľ Palin.Významný britský herec a režisér Terry Jones zomrel 21. januára 2020.