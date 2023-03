Herec Eric Idle, člen legendárnej skupiny Monty Python, má 80 rokov

South Shields/Bratislava, 29. marca (TASR) – Always Look on the Bright Side of Life, teda vždy sa pozeraj na svetlú stránku života – tak znie známy nápev z filmu Život Briana z dielne legendárnej komickej skupiny Monty Python. Tak ako väčšinu "montypythonovských" pesničiek, aj túto spieval Erid Idle, najmuzikálnejší člen zoskupenia.



Britský herec, scenárista, hudobník a spoluzakladateľ skupiny Monty Python Eric Idle sa v stredu 29. marca dožíva 80 rokov.



Eric Idle sa narodil 29. marca 1943 v britskom mestečku South Shields. Jeho otec bol pilotom Royal Air Force, zahynul však pri autonehode tesne pred Vianocami 1945. Matka upadla do depresii a Erica vychovávala istý čas stará mama.



Počas štúdia angličtiny na Cambridgskej univerzite sa dostal do známeho univerzitného divadla Footlights, ktoré tu pôsobí už od roku 1883. O ročník vyššie na tej istej univerzite študovali aj jeho neskorší kolegovia John Cleese a Graham Chapman.



Počas svojich televíznych začiatkov sa Eric Idle stretol zasa s ďalšími dvoma budúcimi členmi Monty Python, s Michaleom Palinom a Terry Jonesom. Všetci traja sa stali protagonistami seriálu Do Not Adjust Your Set (Neupravujte svoju súpravu, alebo tiež Nekrúťte gombíkmi). Pôvodne bol mienený ako program pre deti, popularitu však získal aj medzi dospelými divákmi. Ako autor animácii tu figuroval ďalší člen Monty Python, Američan Terry Gilliam.



Kompletná šestica – John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam – sa podľa Cleesovho životopisu stretla 11. mája 1969 v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Odtiaľ sa čerstvo zrodená skupina umelcov presunula do bytu Johna Cleesa, ktorý býval neďaleko. Tento deň sa teda dá považovať za dátum zrodu zoskupenia Monty Python, ktoré pohotovo využilo ponuku BBC vytvoriť vlastný zábavný program.



Vznikla tak legendárna excentrická televízna šou Monty Python's Flying Circus, ktorá na obrazovky priniesla doslova smršť čierneho, absurdného, no zároveň intelektuálneho humoru plného slovných hračiek, paródií a doplneného nemenej "uletenými" animáciami. Prvý diel odvysielala BBC 5. októbra 1969 krátko pred 23. hodinou. V rokoch 1969-1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 zhruba polhodinových epizód.



Eric Idle na rozdiel od svojich kolegov písal svoje scénky sám, popri tom bol autorom všetkých "montypythonovských" piesní, z ktorých najznámejšie sú práve spomínaná Always Look on the Bright Side of Life (Vždy sa dívaj na svetlú stránku života), alebo The Meaning of Life (Zmysel života).







Tieto dve skladby zazneli v celovečerných filmoch, ktoré boli ďalšími projektmi skupiny Monty Python a na všetkých sa autorsky i herecky podieľal aj Eric Idle. Po Monty Python a Svätý Grál (1975) nasledoval známy Život Briana (1976) a napokon Zmysel života (1983).



Eric Idle sa objavil aj v ďalších známych komédiách ako napríklad Bláznivá dovolenka v Európe (1985), Dobrodružstvá Baróna Prášila (1988), ktoré nakrútil Terry Gilliam, či v rozprávke Žabiakove dobrodružstvá (1996) ďalšieho člena Monty Python Terryho Jonesa. Nechýbal samozrejme v príležitostných živých vystúpeniach skupiny Monty Python. Jeho hlas zaznel v seriáloch Simpsonovci či South Park. Jeho muzikál Spamelot, ktorý sa hral v Chicagu, na Brodwayi a na ďalších svetových javiskách, získal v roku 2005 tri ceny Tony Award a videli ho dva milióny divákov. Vystupoval aj na záverečnom ceremoniáli Letných olympijských hier v Londýne v roku 2012.



V roku 2019 sa úspešne vyliečil z rakoviny pankreasu. Stále sa venuje hudobným i hereckým aktivitám. Jeho meno nesie asteroid 9620 Ericidle.







Zdroj: csfd.cz