Herec Michael Palin zo skupiny Monty Python sa dožíva 80 rokov

Sheffield/Bratislava 5. mája (TASR) – Herec a spisovateľ Michael Palin je známy vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v legendárnom komickom zoskupení Monty Python. Venuje sa však aj literárnej tvorbe a preslávili ho cestovateľské aktivity. Ako držiteľ vyznamenania Rad britského impéria je oprávnený používať titul "sir".



V piatok 5. mája sa sir Michael Palin dožíva 80 rokov.



Michael Palin sa narodil v Broomhille neďaleko Sheffieldu 5. mája 1943. Už od detstva sa zaujímal o herectvo, v roku 1962 však začal študovať históriu na Oxfordskej univerzite. Na jej pôde sa venoval aj divadlu. Spoznal sa tu a spriatelil s neskorším kolegom z Monty Python, s hercom a režisérom Terrym Jonesom.



Obaja začali písať humoristické skeče a stali sa protagonistami seriálu Do Not Adjust Your Set (Neupravujte svoju súpravu, alebo tiež Nekrúťte gombíkmi), ktorý bol pôvodne mienený ako program pre deti, získal si však popularitu aj medzi dospelými divákmi. Na projekte sa podieľal aj Eric Idle a ako autor animácii tu figuroval Američan Terry Gilliam.



Za zrod skupiny Monty Python možno považovať 11. máj 1969, deň, keď sa John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam stretli v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Odtiaľ sa šestica presunula do bytu Johna Cleesa, ktorý býval neďaleko, aby tu pokračovala v diskusii.



Ponuka BBC vytvoriť vlastný zábavný program prišla v pravom čase. Už 5. októbra 1969 pred 23. hodinou odvysielala BBC prvý diel seriálu Monty Python's Flying Circus. Legendárna excentrická šou priniesla na obrazovky smršť čierneho, absurdného, no zároveň intelektuálneho humoru plného slovných hračiek a paródií, doplneného originálnymi animáciami. V rokoch 1969-1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 zhruba polhodinových epizód.



Michael Palin obdarený výrazným komediálnym nadaním sa objavil vo všetkých a vytvoril tu niekoľko nezabudnuteľných hereckých kreácií. Rovnako sa podieľal aj na celovečerných filmoch z produkcie skupiny: Monty Python a svätý grál (1975), Život Briana (1979) a Monty Python a zmysel života (1983).



V roku 1987 skupina dostala ocenenie Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) za výrazný príspevok k filmovému umeniu. Palin sa zaskvel aj v snímke s originálnymi vtipnými scénkami Žvahlav (1977). Za úlohu zajakavého lupiča Kena vo filme Ryba menom Wanda (1988) dostal cenu BAFTA za najlepšiu vedľajšiu úlohu.



Skupina Monty Python príležitostne vystupovala aj po roku 1989, kedy zomrel jej člen Graham Chapman. Záznam z jej živého londýnskeho vystúpenia v roku 2014 sa dokonca premietal aj v kinách. Ako herec sa Palin v roku 2017 objavil v britskej satire Stratili sme Stalina a v seriáli Inscenácia (2021).



Michael Palin sa však etabloval aj ako knižný a divadelný autor. V roku 1994 produkovali jeho prvú divadelnú hru Víkend. Napísal tiež niekoľko kníh, z ktorých najznámejší je románový bestseller Hemingway's Chair (Hemingwayovo kreslo) z roku 1995.



Nenápadná cesta do Škótska v roku 1980 ho priviedla k cestovateľskej záľube – už v roku 1989 sa stal protagonistom dokumentu BBC, ktorý mapoval putovanie Phileasa Fogga, hlavného hrdinu románu Julesa Verna Cesta okolo sveta za 80 dní. Od nej nebolo ďaleko k ceste od pólu k pólu (1992) alebo pozdĺž jednotlivých poludníkov.



Dobrodružstvá z ciest, pri ktorých šlo neraz aj o krk, publikoval Michael Palin aj knižne. Sám svoju vášeň popísal slovami: "Nie som výnimočný kuchár ani úžasný umelec. Ale milujem umenie a dobré jedlo, a to zo mňa robí ideálneho cestovateľa."



Britská kráľovná Alžbeta II. mu 31. decembra 1999 udelila vyznamenanie Rad britského impéria za jeho služby televíznemu umeniu a cestovaniu. V roku 2012 Michael Palin podporil na internete iniciatívu filmára Fera Feniča, aby pražské medzinárodné letisko nieslo meno zosnulého československého a českého exprezidenta Václava Havla.



Michael Palin sa v roku 1966 oženil s Helen Gibbinsovou, s ktorou mali tri deti Thomasa (1969), Williama (1971) a Rachel (1975). Krátko pred svojim jubileom 2. mája 2023 oznámil Michael Palin, že jeho manželka zomrela. "Len pred dva a pol týždňami sme oslávili 57. výročie našej svadby," napísal Michael Palin na svojom webe.