Herec V. Kotek: Je príjemné hrať dvojúlohu, to sa mi ešte nepošťastilo

Bratislava 12. marca (TASR) - Český herec Vojtěch Kotek stvárnil výraznú úlohu v novom filme otca a syna Svěrákovcov Betlehemské svetlo. "Som strašne rád, že sa mi pošťastilo byť s chalanmi aj na pľaci! Už to, že hrám u Cimrmanov je sen, ktorý som sa ani neodvážil snívať. Myslím, že otec by bol na mňa pyšný," uviedol pre médiá Kotek. V novej komédii režiséra Jana Svěráka, v hlavnej úlohe so Zdeňkom Svěrákom hrá dvojúlohu Mateja a Mária, ktorý sa pokúša získať mladú lekárničku.



Film rozpráva príbeh starnúceho spisovateľa Karla Šejnohu, ktorému už písanie nejde ako predtým. Nedokončené poviedky sa mu hromadia v hlave a ich postavy vyliezajú na denné svetlo a dožadujú sa, aby autor pokračoval v deji. "Moja postava, o ktorej Šejnoha píše, si v určitej chvíli uvedomí, že by mohla byť napísaná možno ostrejšou ceruzkou, a že by mala získať zopár ostrejších čŕt, ako taký strelec," vysvetľuje Kotek, ktorý sa snaží ako fotograf zapôsobiť na lekárničku stvárnenú Terezou Ramba.



Pre túto dvojicu hercov nie je spolupráca ich prvou. "My už sme spolu niekoľkokrát nakrúcali, poznáme sa dlho a máme aj nejakú partnerskú minulosť, takže to je zábavné, keď sa môže človek oprieť o niečo, čo už s tým druhým prežil," poznamenal Kotek s tým, že v scenári mali predpísané aj drobné spory. "Tie dve postavy spolu majú pomerne dosť hádok, a nie že my by sme sa neustále hádali, ale niekedy sa to aj stalo, takže máme z čoho čerpať. Robím si srandu, s Terezou sme hlavne dobrí priatelia," dodal herec.



Aby režisér Svěrák úlohy Mateja a Mária odlíšil, nechal Vojtěcha pre jednu z rolí oholiť. "Bolo to hrozné. Keď som vyliezol pred make-up bus, začala mi byť zima na bradu! Vôbec som nechápal, že tie fúzy dokážu takto hriať. Cítil som sa nahý, obnažený a o desať rokov mladší. Nebolo to príjemné. Ale je príjemné hrať dvojúlohu, to sa mi ešte nikdy nepošťastilo," priznal Kotek s tým, že niektorí kolegovia ho bez porastu ani nespoznali. "Keď som prišiel medzi ostatných ľudí na pľac, tak sa ma ľakali. Kameraman Vladimír Smutný ma odmietal ďalej oslovovať Vojta a hovoril - Teraz už si Matěj. Takže to snáď zafungovalo. Častejšie však nosím fúzy, s nimi si pripadám lepšie," uzavrel herec.



Film Betlehemské svetlo prináša do kín od 10. marca spoločnosť Magic Box Slovakia.