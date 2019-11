Herecká diva Hedy Lamarrová sa narodila pred 105 rokmi

Viedeň/Bratislava 9. novembra (TASR) – Svojho času ju označovali za najatraktívnejšiu herečku na svete. Preslávila sa už ako 18-ročná účinkovaním vo filme Extase z roku 1932, v ktorom hrala niekoľko minút úplne nahá, čo bol prvý prípad ženskej nahoty v dejinách filmu. Od narodenia legendárnej hollywoodskej hviezdy 30. a 40. rokov 20. storočia Hedy Lamarrovej uplynie v sobotu 9. novembra 105 rokov.







Heddy Lamarrová, občianskym menom Hedwig Eva Maria Kieslerová, sa narodila 9. novembra 1914 vo Viedni. Vyrastala v dobre materiálne zabezpečenej rodine. Otec bol riaditeľom banky a matka, koncertná klaviristka, pochádzala z budapeštianskej aristokratickej rodiny. Budúca herecká diva odmalička hrala na klavír a navštevovala hodiny baletu.



Po skončení strednej školy začala študovať herectvo na berlínskej škole Maxa Reinhardta. Vo filme sa objavila už ako 16-ročná, ale prvý veľký úspech dosiahla v roku 1932 účinkovaním vo filme českého režiséra Gustava Machatého Extase (Extáza). Dnes už legendárna snímka sa do dejín svetovej kinematografie zapísala nahotou 18-ročnej vtedy ešte Hedy Kieslerovej. V experimentálnom filme sa totiž prvýkrát v histórii objavila herečka úplne nahá.



V tom čase nevídaná filmová erotika pobúrila síce mnohých, Vatikán nevynímajúc, ale moderná reč filmu plná nezvyčajných symbolov a voľných asociácií priniesla režisérovi Machatému uznanie vrátane ceny za réžiu na filmovom festivale v Benátkach. Film otvoril cestu k celosvetovému úspechu aj predstaviteľke hlavnej úlohy.



Krátko po škandalóznom filme sa mladá herečka vydala za bohatého rakúskeho priemyselníka Fritza Mandla, ktorý sa usiloval všetky kópie filmu Extáza skúpiť a zničiť, no neúspešne. Žiarlivostné scény o 13 rokov staršieho manžela prinútili herečku v roku 1937 k tak trochu dramatickému úteku do Francúzska, kde sa nechala na diaľku s manželom rozviesť.



Ako 23-ročná nastúpila na loď smerujúcu do Spojených štátov amerických (USA). Na palube lode sa zoznámila s jedným zo šéfov americkej filmovej spoločnosti Metro – Goldwyn – Mayer Louisom Mayerom. Ten jej neskôr vymyslel aj umelecké meno Hedy Lamarr a obsadil ju do niekoľkých filmov.



Zakrátko sa z nej stala hollywoodska hviezda, účinkovala napríklad vo filmoch Lady of the Tropics (1939), Come Live with Me (1941), Crossroads (1942), Dishonored Lady (1947), Let's Live a Little (1948), The Female Animal (1958).



Medzi jej najúspešnejšie hollywoodske filmy patrí oscarová snímka Samson and Delilah (Samson a Dalila, 1949). Filmovú kariéru ukončila v roku 1958, ale v roku 1990 sa ešte objavila vo filme Instant Karma.



V roku 1966 sa na knižnom trhu objavila biografia herečky s názvom Extáza a ja, v ktorej sa písalo, že jej dali ponuku na sobáš spisovateľ Erich Maria Remarque či majiteľ automobilky Fiat Gianni Agnelli. Podľa knihy si rande si s ňou v roku 1945 údajne dal aj budúci 35. americký prezident John F. Kennedy.



Samotná Lamarrová sa však neskôr do od životopisu dištancovala a autorov zažalovala o 21 miliónov dolárov. Súdny proces prehrala a prerobila toľko, že musela predať časť svojho veľkého majetku, aby v nasledujúcich rokoch mala vôbec z čoho žiť.



Hedy Lamarrová okrem krásy oplývala aj inteligenciou. Ešte počas druhej svetovej vojny so svojím priateľom avantgardným skladateľom Georgeom Antheilom vyvinula systém na prenos rádiových vĺn, ktorý sa mal využiť pri navádzaní torpéd. Systém však našiel uplatnenie až oveľa neskôr, funguje v súčasných GPS-kách, v satelitných televíziách a v mobilných technológiách.



Hollywoodska hviezda 30. až 40. rokov 20. storočia Hedy Lamarrová zomrela 19. januára 2000 vo svojom dome v Altamonte Springs na Floride v USA vo veku 86 rokov. Jej popol podľa jej želania rozprášili vo Viedenskom lese v Rakúsku.