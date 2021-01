Herečka Nastassja Kinski sa dožíva 60 rokov

Na archívnej snímke Nastassja Kinski. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Berlín/Bratislava 24. januára (TASR) – Známa nemecká herečka Nastassja Kinski má za sebou bohatú filmografiu. Vďaka pôvabnej tvári a dievčenskej nevinnosti bola v mladosti často obsadzovaná do rolí zmyselných ženských hrdiniek.V Európe i v Hollywoode natáčala s takými režisérmi ako napríklad Wim Wenders, Wolfgang Petersen, Roman Polanski či Francis Ford Coppola. Výrazné herecké výkony predviedla vo filmoch Mačací ľudia (1982), Neverne tvoja (1984), Paríž, Texas (1984) alebo Tess (1979), pričom za poslednú menovanú snímku získala v roku 1981 Zlatý glóbus. V nedeľu 24. januára sa herečka Nastassja Kinski, ktorá hrala vo vyše 60 filmoch, dožíva 60 rokov.Vlastným menom Nastassja Aglaia Nakszynski sa narodila 24. januára 1961 v Západnom Berlíne ako dcéra úspešných hercov Klausa Kinského a Ruth Brigitte Tockiovej. Kontakt so svojím slávnym otcom stratila ešte ako dieťa po rozvode rodičov a údajne po hereckej kariére zvlášť netúžila. Ako trinásťročnú ju však pre film objavil uznávaný nemecký filmový režisér Wim Wenders a obsadil ju do filmu Falsche Bewegung (Falošný pohyb, 1975). Za výkon v tejto psychologickej dráme získala nádejná herečka nemeckú filmovú cenu a to rozhodlo.V roku 1976 sa Nastassja Kinski zoznámila so slávnym filmárom Romanom Polanskim, ktorý ju naviedol študovať herectvo v prestížnom newyorskom Actors Studiu Lee Strasberga. Svetoznámou filmovou hviezdou sa stala po účinkovaní v Polanského filmovej adaptácii románu Thomasa Hardyho s názvom Tess (1979). Za hlavnú úlohu krásnej, no životom ťažko skúšanej vidieckej dievčiny získala Kinski Zlatý glóbus (1981).Pre pôvabný vzhľad mladú herečku často obsadzovali do postáv hrdiniek založených na erotickej príťažlivosti, ako vo filmoch Cose come sei (Taká, aká si, 1978), Cat People (Mačací ľudia, 1982), Harem (Hárem, 1985) alebo Maladie d'amour (Bolesť lásky, 1987).Herecký talent predviedla v experimentálnom muzikáli Francisa Forda Coppolu Ohne from the heart (Jedna zo srdca, 1982) i v roli klaviristky Kláry Wieckovej v životopisnej hudobnej snímke Frühlingssinfonie (Jarná symfónia, 1983) o Robertovi Schumannovi.Zaujala aj v dráme Paris, Texas (Paríž, Texas, 1984), fantasy filme In weiter Ferne, so nah! (Tak ďaleko, tak blízko!, 1993), romantickej snímke One Night Stand (Láska na jednu noc, 1997) alebo dráme An American Rhapsody (Americká rapsódia, 2001).V roku 2000 získala na Wine Country Film Festivale v Kalifornii v USA cenu za najlepší ženský herecký výkon vo filme The Magic of Marciano (Magický Marciáno, 2000).V júni 2005 navštívila Nastassja Kinski Slovensko, keď si na festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach prevzala cenu Hercova misia.V živote herečky, ktorá má tri deti z rôznych vzťahov sa objavilo viacero mediálne známych mužov. Medzi jej partnerov patrili okrem iných aj režiséri Roman Polanski a Miloš Forman, herci Marcello Mastrojanni, Robert de Niro, Gérard Depardieu a hudobník Quincy Jones.