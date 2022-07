Herečky si v Striedavke vyskúšali ragby, Holubová aj zvieraciu kazajku

Bratislava 26. júla (TASR) - Striedavej starostlivosti o deti sa venuje nová komédia Striedavka z dielne českého režiséra Petra Nikolaeva (Báječná léta pod psa, Príbeh kmotra, Lidice). V rozprávaní o radostiach i strastiach života po rozvode a striedavej starostlivosti sa v hlavných úlohách predstavia Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek. V úlohe starej mamy divákov poteší Eva Holubová.



Kristína Svarinská vo filme čaká bábätko s Martinom Hofmannom, ktorý už má dve deti z predchádzajúceho manželstva. Jeho bývalú ženu hrá Jitka Čvančarová, ktorá zase svojho súčasného partnera "prebrala" Anne Polívkovej. Všetci sa striedavo starajú o päť detí a jednu babičku s "alzheimerom".



Zložitú a zároveň komickú situáciu sa snažia vyriešiť prísnymi pravidlami a harmonogramom. Lenže v partnerských vzťahoch žiadny plán nepomôže, o svoje šťastie a lásku musia všetci zabojovať. "Myslím si, že vo všeobecnosti sa život a vzťahy naplánovať nedajú a že takáto snaha môže pôsobiť skôr komicky. Organizácia praktických vecí je však celkom dôležitá, pretože eliminuje zmätok, ktorého dôsledkom je často zúfalá a zlá improvizácia," hovorí Hofmann, ktorý stvárňuje najväčšieho plánovača, ragbyového trénera Honzu.



Ragby zohráva vo filme pomerne dôležitú úlohu, vďaka nakrúcaniu sa Čvančarová s Polívkovou bližšie zoznámili s netradičným športom, zahrali si členky ženského ragbyového družstva. "Na nakrúcaní ma asi najviac bavilo ragby. Boli tam s nami skutočné hráčky a dokonca plánujem, že by som si s nimi išla niekedy zatrénovať," prezradila Polívková, ktorá zároveň dodáva, že ragby bolo tiež na nakrúcaní najhoršie. "S Aničkou sme sa to chceli trochu naučiť hrať, aby sme vo filme nepôsobili ako úplné polená," dopĺňa Čvančarová. Za náročné označila nakrúcanie športových scén. "Nakrúcali sme v noci, pršalo, teplota klesla už naozaj blízko k nule a my sme sa v totálne premočených dresoch šmýkali po trávniku. Ja však dobrodružstvá tohto typu milujem."



Eva Holubová v úlohe starej mamy so začínajúcim "alzheimerom" sa počas nakrúcania ocitla vo zvieracej kazajke. Keď v príbehu vezie sanitka jej vnučku s prasknutou vodou do pôrodnice, sanitári sú nútení svojráznu babičku obliecť do zvieracej kazajky, aby ju mohli zobrať so sebou bez toho, že by situáciu ešte zhoršila. "Kým sa celá scéna hektickej cesty do pôrodnice vymyslela, načasovala, nacvičila a správne načasovala, strávila herečka v kazajke na pľaci niekoľko hodín," približuje nakrúcanie komédie distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá ju prináša do kín od štvrtka 28. júla.





