< sekcia Magazín
Hermína je charizmatická
Nositeľky tohto mena sú od malička spoločenské.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. mája (TASR) - Ženské meno Hermína má nemecký pôvod a jeho význam je odvodený od mužského mena Herman, ktoré znamená "bojovník". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne.
Hermíny, ktoré slávia meniny 6. mája, majú živočíšny totem veľhada. Ukazujú vždy dve tváre. Raz sú svieže a prístupné ako mladý vinič, inokedy pôsobia ako neprístupná dáma so vzdialenou tvárou. Úspech v živote dosahujú hlavne vďaka svojej charizme.
Nositeľky tohto mena sú od malička spoločenské. Potrebujú okolo seba ľudí, ktorí im venujú pozornosť.
Hermíny sú odolné, životaschopné. Doliehajú na ne však menšie zdravotné problémy, často psychického pôvodu.
Ich obľúbenými farbami sú tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
Hermíny, ktoré slávia meniny 6. mája, majú živočíšny totem veľhada. Ukazujú vždy dve tváre. Raz sú svieže a prístupné ako mladý vinič, inokedy pôsobia ako neprístupná dáma so vzdialenou tvárou. Úspech v živote dosahujú hlavne vďaka svojej charizme.
Nositeľky tohto mena sú od malička spoločenské. Potrebujú okolo seba ľudí, ktorí im venujú pozornosť.
Hermíny sú odolné, životaschopné. Doliehajú na ne však menšie zdravotné problémy, často psychického pôvodu.
Ich obľúbenými farbami sú tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene ametyst, achát a perla.