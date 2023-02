Heslo #mekynaveky platí aj tento rok, hudba Mira Žbirku stále boduje

Bratislava 23. februára (TASR) - Album Posledné veci legendárneho speváka a skladateľa Mira Žbirku označili mnohé české aj slovenské hudobné portály a časopisy vo svojich výročných anketách za jeden z najlepších albumov minulého roka. Nominácie získava aj v prestížnych anketách, v cenách Anděl Coca - Cola 2022 ich získal najviac, sošku Anjela so šalmajom má šancu získať až v štyroch kategóriách: Album roka, Skladba roka, Sólový interpret a Slovenský album. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Niekoľko nominácií za album má aj v cenách Žebřík a v kategórii Album roka ho na cenách Radio Heads Awards slovenského alternatívneho Rádia_FM nominovali poslucháči aj odborní novinári. Na prelome apríla a mája sa album Posledné veci pripomenie novým videoklipom ku skladbe Ako Boh, ktorú si vybrali fanúšikovia na sociálnej sieti. Nakrúcať sa bude 3. apríla v priestoroch veľkej sály pražskej Lucerny. Miesto nakrúcania je veľmi symbolické, pretože práve tam sa Meky spoznal s manželkou Katkou, niekoľko rokov tam spolu bývali a vypredaná Lucerna bola vždy métou všetkých našich hudobníkov. Jeho podobu pripravuje David Žbirka, ktorý je aj producentom albumu a má so skladbou a priestorom rovnako silné prepojenie ako jeho rodičia.



Aj tento rok pripravuje Katka Žbirková so svojím tímom prekvapenia, ktoré potešia fanúšikov a budú dôstojným vrcholom spomienky na život a dielo československej hudobnej legendy. V máji vychádza špeciálna kniha Memory Book - Miro Žbirka - Roky a dni.



"Počas príprav výstavy Roky a dni som na sociálnych sieťach poprosila fanúšikov, aby mi poslali všetko, čo by sa nám mohlo hodiť. Netušila som, že toho bude toľko. Posielali plagáty, fotky, podpisy, vstupenky, zošity s výstrižkami a i iné veci. Samozrejme, že sme nemohli na výstavu použiť všetko, ale časť z nich použijeme práve v knihe Memory Book, ktorú pripravujeme. Budú v nej okrem spomienkových rozhovorov Mekyho kolegov aj fotografie a rôzne veci od fanúšikov, na ktoré sme už na výstave nemali miesto," povedala o novej knihe, ktorá bude najprv exkluzívne v predaji len na výstave, Katka Žbirková. "Niečo z toho, čo teraz chystáme, mal v pláne ešte Meky. Napríklad ďalší box LP vinylov všetkých albumov, ktoré vydalo Universal Music," dodala.