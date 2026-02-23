< sekcia Magazín
Hilary Duff vydáva po rokoch nový album Luck… or Something

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Americká herečka a speváčka Hilary Duff vydáva po takmer 11 rokoch očakávaný šiesty štúdiový album, ktorý dostal názov Luck... or Something. Jeho vydanie sprevádza videoklip k úvodnej piesni Weather For Tennis. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Album vznikal pod producentským dohľadom držiteľa ceny Grammy Matthewa Komu a Briana Phillipsa. Hilary sa v nových piesňach otvorene venuje témam materstva, manželstva i hľadania seba samej po tridsiatke. Album kombinuje citlivosť s autorkiným typickým vtipom a nadhľadom.
„Pri tvorbe tohto albumu som sa naučila, že je v poriadku uprednostniť niekedy samu seba a robiť veci, ktoré vás desia,“ hovorí speváčka. „Nájsť si po všetkých tých rokoch čas na hudbu bolo pre mňa neuveriteľne oslobodzujúce a nemôžem sa dočkať, až budem môcť výsledok zdieľať so svetom.“
Hilary Duff je jednou z ikon svojej generácie. Celosvetovo predala viac ako 15 miliónov albumov. Po úspechu v seriáli Lizzie McGuire a platinových platniach ako Metamorphosis sa teraz vracia k svojej hudobnej kariére s doposiaľ najodvážnejším projektom.
