Hilda je samostatná
S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame málokedy.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Ženské meno Hilda má nemecký pôvod a v preklade znamená "bojovníčka". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame málokedy a oslovujeme ich Hildina, Hilduška, Hildka. Meniny majú 11. decembra.
Povaha nositeliek tohto mena je pomerne nevľúdna a ustarostená. Dôverujú viac svojej pevnej vôli ako inštinktom. Netreba ich naháňať, ale skôr motivovať na to, aby boli výkonné. Hildy bývajú horlivé študentky, ktoré si určia cieľ a urobia všetko potrebné, aby ho dosiahli. Priťahujú ich seriózne povolania, pri ktorých môžu nerušene a samostatne pracovať. Môžu sa uplatniť napríklad v oblasti vedy.
Hildy mávajú iba úzky okruh priateľov, ale zato veľmi spoľahlivých. Sú cnostné, oddané, ale aj nedôverčivé a zraniteľné.
Pomerne rýchlo sa unavia a trvá im istý čas, kým naberú nové sily. Prospieva im pravidelný pohyb a častý pobyt v prírode.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastné farby sú hnedá a čierna. Ochranná rastlina kostihoj, ochranné kamene zafír a opál.
