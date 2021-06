História československej ankety Zlatý slávik: Rok 1982

Bratislava 15. júna (TASR) – Rok 1982 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčky Kelly Clarkson, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta (obe Pussycat Dolls), Natasha Hamilton (Atomic Kitten), u nás Iva Frühlingová, Dorota Nvotová, Katarína Koščová aj Michaela Paštéková. Zomreli Marty Robbins, u nás dirigenti Josef Vobruba a Karel Krautgartner. V roku 1982 vznikli skupiny Alphaville a A-Ha, u nás skupiny Lojzo a Tublatanka. V novembri vydal Michael Jackson album Thriller, najpredávanejší album všetkých čias, skupina Elán vydala druhý album Nie sme zlí, skupina Olympic živý album Rokenrol.



V 21. ročníku hlasovalo 72.386 čitateľov Mladého světa a Smeny na nedeľu. Bol to šok v kategórii spevákov, keď vyhral Miro Žbirka a zosadil tak po 14 rokoch z trónu Karla Gotta, k tomu pribudli dve druhé miesta Mariky Gombitovej a skupiny Elán, navyše štvrté miesto skupiny Limit a ôsme miesto pre Modus. Slovenská hudobná scéna si tak zapísala veľký úspech.



Kategóriu spevákov vyhral Miro Žbirka (19.103 hlasov), získal o 7468 hlasov viac ako druhý Karel Gott (11.635), tretí bol Michal David (10.263), štvrtý Vítězslav Vávra, piata dvojica Petr Kotvald a Stanislav Hložek, šiesty Václav Neckář, siedmy Jiří Korn, ôsmy Vladimír Mišík, deviaty Petr Novák a desiaty Lešek Semelka.



Kategóriu speváčky vyhrala jasne Hana Zagorová (34.080 hlasov), druhá bola Marika Gombitová (12.107), tretia Helena Vondráčková (7669), štvrtá Marie Rottrová, piata Petra Janů, šiesta Věra Špinarová, siedma Lenka Filipová, ôsma Jana Kratochvílová, deviata Jitka Zelenková a desiata Hana Hegerová.



Kategóriu skupiny vyhral Olympic (23.715), druhý bol Elán (6778), tretí Orchester Karla Vágnera (5039), štvrtý Limit, piaty Pražský výběr, na šiestom mieste boli Plavci, siedme Kamélie, ôsmy Modus, deviaty Orchester Ladislava Štaidla a desiaty Abraxas.



„S Karlom Gottom som sa vôbec nevidel, on nebol na odovzdávaní cien. Podľa mňa sme sa videli až na ďalšej Bratislavskej lýre 1983, kde ja som súťažil s pesničkou Nechodí a získal som zlatú lýru. Tam nás dali dokopy a odfotili nás. Myslím, že tam sme sa videli prvýkrát po tom, ako som získal zlatého slávika. Ale ani tam nepadlo jedno slovo o slávikovi. Priateľsky sme sa odfotili, úsmevy, a tým sa to aj skončilo. Takže ja som sa s Karlom Gottom o zlatom slávikovi nikdy nerozprával,“ povedal pre TASR zlatý slávik za rok 1982 Miro Žbirka.