História československej ankety Zlatý slávik, rok 1989

Bratislava 13. júla (TASR) – Rok 1989 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčka Taylor Swift, švédsky dídžej Avicii, dvojčatá Bill a Tom Kaulitz z nemeckej skupiny Tokio Hotel, u nás Martin Chodúr, Pavel Callta aj Albert Černý, líder skupiny Lake Malawi. Zomreli skladatelia Irving Berlin, u nás Gejza Dusík.



V roku 1989 vznikli skupiny Rembrandts, Ugly Kid Joe, Real McCoy, u nás Gladiator, Hex aj Polemic. Madonna vydala štvrtý album Like a Prayer, skupina Queen trinásty album The Miracle, u nás skupina Elán siedmy album Rabaka a Vašo Patejdl sólový album Mon Amour.



V Bratislave zorganizovali 16. novembra študenti protestnú demonštráciu, deň nato 17. novembra sa uskutočnila demonštrácia na pražskej Národnej triede. Bol to začiatok Nežnej revolúcie a pád komunistického režimu.



V 28. ročníku prišlo do redakcie 90.640 hlasovacích lístkov. Najviac lístkov poslali dievčatá a ženy od 14 do 20 rokov. Redakcia sa ospravedlnila speváčke Marte Kubišovej, že výsledky za rok 1970 boli zmanipulované tak, aby sa jej meno vo výsledkoch neobjavilo. Po dlhej prestávke zaspievala prvýkrát 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí v začiatku zamatovej revolúcie pieseň Modlitba pro Martu.



U spevákov sa na prvé miesto vrátil Karel Gott (46.266 bodov), druhý bol Dalibor Janda (43.901), tretí Michael Kocáb (35.638), štvrtý Petr Kotvald, piaty Peter Nagy, šiesty Ladislav Křížek, siedmy Michal Penk, ôsmy Jiří Korn, deviaty Jaromír Nohavica a desiaty Michal David.



Kategóriu speváčky vyhrala Petra Janů (88.962 bodov), druhá bola Iveta Bartošová (85.351), tretia Tanja Kauerová (44.006), štvrtá Bára Basilková, piata Lenka Filipová, šiesta Hana Zagorová, siedma Věra Martinová, ôsma Heidi Janků, deviata Marika Gombitová a desiata Lucie Bílá.



Kategóriu skupiny vyhral Team (57.660 bodov), na druhom mieste Elán (45.158), tretia Tublatanka (29.505), štvrtý Citron, piaty Žentour, šiesty Výběr (Pražský výběr), siedmy Kern, ôsmy Orchester Ladislava Štaidla, deviaty Olympic a na desiatom mieste Arakain.



Petra Janů obhájila zlatú pozíciu, Karel Gott sa po troch rokoch vrátil na prvé miesto, bol to jeho dvadsiaty prvý zlatý slávik, v skupinách na prvom mieste tri slovenské kapely, čo potvrdilo nadvládu slovenskej rockovej scény.



„Teraz by som predovšetkým chcela obstáť v zamestnaní, nemať tam veľké resty. Inak mi tento zhon prekáža iba v tom, že varím večere neskoro, že nakupujem chaoticky. Satisfakciu som si ešte vôbec neuvedomila. Zatiaľ mám stále iba pocit nadšenia,“ hovorí o návrate na scénu po Nežnej revolúcii Marta Kubišová v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.