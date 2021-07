História československej ankety Zlatý slávik, rok 1991

Bratislava 20. júla (TASR) – Rok 1991 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodil sa spevák Ed Sheeran, nemecká speváčka Lena Mayer, víťazka Eurovíznej súťaže v roku 2010, Louis Tomlinson zo skupiny One Direction, u nás speváčka Dominika Mirgová. Zomreli Freddie Mercury, gitaristi Eric Carr (Kiss), Steve Clark (Def Leppard), Gene Clark (Byrds), nemecký spevák Roy Black. V roku 1991 vznikli známe skupiny Oasis, Fools Garden aj HIM. Michael Jackson vydal album Dangerous, Roxette vydali album Joyride, eponymný album vydala Metallica, skupina Elán album Netvor z čiernej hviezdy Q7A, Peter Nagy album Jamaica Rum, Slobodná Európa album Pakáreň. Z Československa odišiel 21. júna 1991 posledný transport sovietskych okupačných vojsk, ktoré prišli 21. augusta 1968.



V poradí 30. ročník bol radostný aj smutný zároveň. Jednak to bol ročník jubilejný, čo pri vzniku ankety v tak dlhé trvanie nikto neveril, a smutný pre malý záujem. Spoločenská situácia sa zásadne zmenila, o hudbu sa v dobe nových časov málokto zaujímal. Potvrdila to aj skutočnosť, že do redakcie prišlo iba 4991 hlasovacích lístkov. Aj preto sa redakcia Mladého světa rozhodla anketu ukončiť.



U spevákov bol prvý Pavol Habera (3612 bodov), druhý Karel Gott (2808), tretí Dalibor Janda (2781), štvrtý Ladislav Křížek, piaty Petr Kotvald, šiesty Michael Kocáb, siedmy Karel Kryl, ôsmy Peter Nagy, deviaty Petr Muk a desiaty Jaroslav Albert Kronek, spevák skupiny Kern.



Kategóriu speváčky vyhrala Iveta Bartošová (3152 bodov), druhá bola Bára Basiková (2594), tretia Petra Janů (2240), štvrtá Lenka Filipová, piata Věra Martinová, šiesta Marta Kubišová, siedma Tanja Kauerová, ôsma Hana Zagorová, deviata Helena Vondráčková a desiata Jiřina Urbanová.



Kategóriu skupiny vyhral opäť Team (4090 bodov), na druhom mieste Kreyson (2329), tretia skupina Kern (1770), štvrtý Oceán, piata Lucie, šiesty Žentour, siedmy Prototyp, ôsmy Orlík, deviaty Orchester Karla Gotta a desiata Tublatanka.



U spevákov nový zlatý slávik, líder skupiny Team Pavol Habera, ktorému k úspechu okrem troch vydaných platní Teamu prispelo aj vydanie prvého sólového albumu, Iveta Bartošová získala tretieho zlatého slávika, skupina Team získala podobne ako Iveta tretieho zlatého slávika, ich prvé tri albumy sa predávali v stotisícových nákladoch.



„Môj prvý sólový album je pokusom, či bude poslucháčov baviť, keď im okrem Teamu pridám niečo naviac. Ale každopádne je pre mňa hlavným baviť ľudí,“ hovorí Pavol Habera o prvom sólovom albume v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.