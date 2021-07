Pražská atrakcia, lanovka na Petřín začala premávať pred 130 rokmi

Praha/Bratislava 25. júla (TASR) – V centre Prahy sa týči 327 metrov vysoký kopec Petřín, na ktorom sa nachádza jedna z najznámejších dominát českej metropoly Petřínska rozhľadňa. Aby k nej nemuseli návštevníci šliapať pešo, už koncom 19. storočia im cestu začala uľahčovať koľajová lanovka.



V súčasnosti prepraví ročne viac ako dva milióny ľudí, čím sa radí medzi najnavštevovanejšie atrakcie nielen v Prahe, ale v celej Českej republike. V nedeľu 25. júla uplynie 130 rokov od vtedy, kedy začala lanovka premávať.



S výstavbou lanovky sa začalo v roku 1890. Lanová dráha, ktorú na začiatku poháňala voda začala verejnosti slúžiť o rok neskôr - 25. júla 1891. Stalo sa tak pri príležitosti Jubilejnej zemskej výstavy. Na trase dlhej 396,5 metra vyviezla na Petřín naraz 50 cestujúcich.



V 130-ročnej histórii bola prevádzka lanovky prerušená dvakrát - v roku 1916 v súvislosti s prvou svetovou vojnou a v polovici 60. rokov minulého storočia kvôli rozsiahlym zosuvom pôdy na kopci Petřín. Prevádzku obnovili až po dvadsiatich rokoch - v lete roku 1985. Hlavným impulzom opätovného spustenia lanovky bolo konanie Československej spartakiády.



Zásadnej rekonštrukcie sa lanovka dočkala v roku 1932, keď ju prestavali na elektrický pohon. Rovnako bola predĺžená trať - na 510 metrov a prepravná kapacita sa zvýšila na 105 osôb. Lanovka, ktorá je zaradená do systému Pražskej integrovanej dopravy (PID), prekoná na trati s troma zastávkami výšku 130 metrov.



Na Petříne očakáva návštevníkov okrem podmaňujúceho výhľadu na Prahu, ktorý sa naskytne z Petřínskej rozhľadne, aj viacero zaujímavostí ako napríklad zrkadlové bludisko alebo známy Hladný múr, ktorý postavil cisár a kráľ Karol IV. Milovníci oblohy a hviezdnych sústav privítajú možnosť vkročiť do Štefánikovej hvezdárne. Opomenúť nemožno ani slávnu sochu ešte slávnejšieho básnika a zakladateľa českej modernej poézie Karla Hynka Máchu, ako aj rozsiahle parky, sady i záhrady.



Pražský magistrát začiatkom roku 2021 oznámil, že lanovku čaká po takmer štyroch desaťročiach rekonštrukcia trate a tiež nákup nových vozňov. Prví cestujúci by sa mohli zmodernizovanou lanovkou zviesť na Petřín najskôr koncom roku 2023. Odhadované náklady na rekonštrukciu tohto technického skvostu a tiež na nákup nových vozňov by sa mali pohybovať v čiastke okolo 210 miliónov českých korún, čo je viac ako osem miliónov eur.