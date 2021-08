Pred 140 rokmi zachvátil Národné divadlo v Prahe ničivý požiar

Praha/Bratislava 12. augusta (TASR) – Spôsob akým bolo postavené Národné divadlo v Prahe, radí túto prvú scénu českého divadelníctva medzi svetové rarity. Postavili ho totiž hlavne vďaka celonárodnej zbierke, do ktorej prispievali Česi tridsať rokov.



Základný kameň divadla položili v roku 1868 a prvýkrát ho slávnostne otvorili 11. júna 1881. Radosť českej verejnosti netrvala dlho, o dva mesiace totiž divadlo výrazne poškodil požiar. Od jeho vypuknutia uplynie vo štvrtok 12. augusta 140 rokov.



Myšlienka vybudovať samostatné české divadlo sa zrodila v roku 1844 a medzi jej hlavných iniciátorov patril František Palacký, ktorý 29. januára 1845 predložil žiadosť na výstavbu českého divadla stavovskému výboru slovanského snemu. Ten až v apríli 1851 vydal výzvu na verejnú zbierku, ktorá mala zabezpečiť výstavbu divadla. Trvalo ďalších 14 rokov, keď v roku 1865 členovia Výboru na zriadenie Národného divadla vyzvali architekta Josefa Zítka, aby vypracoval návrh budovy.



Základný kameň divadla položil Palacký 16. mája 1868 a slávnostného aktu sa zúčastnilo približne 150.000 ľudí. Národné divadlo v Prahe slávnostne otvorili 11. júna 1881, pri príležitosti návštevy korunného princa Rudolfa, pričom odznela premiéra opery Bedřicha Smetanu Libuše.



V divadle, ktorého prvým riaditeľom bol Jan Nepomuk Maýr, odohrali ešte 11 predstavení, a potom ho z dôvodu dokončovacích prác uzavreli. Len dva mesiace od slávnostného otvorenia sa však odohrala udalosť, ktorú mnohí označili za národnú tragédiu.



Písal sa 12. august 1881, keď na streche Národného divadla vypukol rozsiahly požiar. Ešte v ten deň klampiari inštalovali na streche vtedy moderné zariadenie - hromozvod. Tí podľa oficiálnej verzie vyšetrovania nedostatočne uhasili drevené uhlie z piecky, ktorá sa v tej dobe používala na rozohriatie a následné spájanie kovových častí. Remeselníci síce uhlíky zaliali vodou a vysypali do odkvapu, ale podľa vyšetrovania to urobili nedostatočne. Uhlíky sa opäť rozhoreli a postupne rozohriali medený odkvap natoľko, že sa od neho chytili horieť drevené časti strechy.



Okolo piatej hodiny popoludní spozoroval divadelný hasič počas obchôdzky oheň na streche. Spustil poplašný hlásič, ale zhodou okolností si oheň všimol aj hasič z neďalekej ulice. Ten tiež odoslal správu do hasičskej centrály, v ktorej sa však v Morseovej abecede namiesto kódu ND objavila iba čiara, a tak hasiči nevedeli kam vyraziť. Všetko sa vyjasnilo až po približne polhodine, takže zásah začal s oneskorením.



Oheň zničil strechu divadla, javisko, hľadisko a viacero dekorácií. Pri hľadaní vinníka sa poukazovalo aj na národnostné nezhody medzi pražskými Čechmi a Nemcami, ale oficiálne vyšetrovanie sa zameralo na klampiarov. Výbor pre zriadenie Národného divadla ako príčiny uviedol aj nedostatočnú funkčnosť divadelných hydrantov a neskorí príchod hasičov.



Prvá česká vzájomná poisťovňa vyplatila poistnú zmluvu vo výške 300.000 zlatých, tie však nepostačovali na obnovu budovy. Bola opäť vyhlásená zbierka, počas ktorej sa za 47 dní podaril vyzbierať jeden milión zlatých. Do zbierky sa aktívne zapojil aj Bedřich Smetana i rakúsky cisár František Jozef I., ktorý daroval najprv viac ako 5000 a neskôr ešte 13.000 zlatých.



Vďaka týmto prostriedkom sa podarilo obnoviť Národné divadlo v Prahe, ktoré slávnostne otvorili 18. novembra 1883 - opäť predstavením Smetanovej Libuše. Novým riaditeľom sa stal dramatik a divadelný historik František Adolf Šubert.



Obnovu realizoval architekt Josef Schulz, lebo pôvodný autor projektu Josef Zítek sa nepohodol s Výborom pre zriadenie Národného divadla a do jeho priestorov viac nevkročil.



Obnovená budova slúžila bez veľkej prestavby ďalších takmer 100 rokov, do 1. apríla 1977, keď divadlo na viac ako šesť rokov uzavreli. Začala sa totiž jeho rekonštrukcia, ktorú dokončili 18. novembra 1983. V tento deň bola historická budova opäť predstavením Smetanovej Libuše odovzdaná verejnosti.