Pred 240 rokmi bolo založené druhé najväčšie mesto USA Los Angeles

Los Angeles/Bratislava 4. septembra (TASR) – Hlavné mesto filmového priemyslu, svetové centrum šoubiznisu, medzinárodné centrum obchodu, to všetko je v súčasnosti Los Angeles s počtom obyvateľov štyri milióny, druhé najväčšie mesto Spojených štátov.



Los Angeles je na jednej strane miestom luxusu a nesmierneho bohatstva, ale na strane druhej vysokej kriminality a žalostnej chudoby. Mesto je plné kontrastov tak, ako západná časť USA, v ktorej sa nachádzajú veľké aglomerácie, ale aj miesta neobývané, v ktorej sú technologické centrá, ako aj oblasti po stáročia obývané indiánmi.



Samotné City of Los Angeles alebo L.A., ako sa zvykne toto mesto ležiace na pobreží Tichého oceánu nazývať, začalo písať svoju históriu na konci 18. storočia. V sobotu 4. septembra uplynie od založenia „mesta anjelov" 240 rokov.



Prvým Európanom, ktorý sa plavil Tichým oceánom pozdĺž Kalifornie na sever a ktorý ako prvý vkročil na toto územie bol v roku 1542 Juan Rodriguez Cabrillo - portugalský moreplavec v španielskych službách. Ďalšie dve storočia bolo toto územie najmä zásobovacou stanicou španielskych galeón pri ceste z Filipín do Mexika.



V druhej polovici 18. storočia, v roku 1769, priplával k brehom Kalifornie španielsky námorný dôstojník a prvý guvernér Kalifornie Gaspar de Portola sprevádzaný františkánskymi mníchmi Junísperrom Serrom a Juanom Crespim, ktorí prišli do ešte nepoznaných miest šíriť vieru a zakladať nové osídlenia. Gaspar de Portola objavil v Kalifornii nádhernú rieku a keďže miesto pri rieke sa Španielom zapáčilo, rozhodli sa pri nej usadiť.



Hoci prvé osídlenia, ktoré osadníci založili zmietli povodne, v poradí štvrtý španielsky guvernér Kalifornie Felipe de Neve sa nenechal odradiť a sám nakreslil plán nového mesta na území, na ktorom pôvodne žili indiáni. V roku 1781 dorazila na miesto misie prvá skupina 44 španielskych osadníkov - dvanástich mužov, jedenástich žien a dvadsaťjeden detí. Malé misijné sídlo, ktoré nazvali El pueblo de nuestra seňora la reina de los angeles de Porciuncula (Mesto našej pani kráľovnej anjelov z Porciunkuly) slávnostne založili 4. septembra 1781. Neskôr bolo toto miesto premenované na Los Angeles, čo znamená anjeli.



Od 20. do 40. rokov 19. storočia patrilo Los Angeles s celou Kaliforniou Mexiku, ale po mexicko-americkej vojne (1846-1848), v ktorej stratilo Mexiko približne polovicu svojho vtedajšieho územia, získali mesto pod svoju správu Spojené štáty. Kalifornia sa stala oficiálne 31. štátom USA 9. septembra 1850, kedy malo Los Angeles 1600 obyvateľov.



Ako mestskú samosprávu zapísali Los Angeles 4. apríla 1850. L.A. je miestom, ktoré sa prakticky počas jedného storočia rozrástlo z malého mestečka do obrovskej mestskej aglomerácie s miliónmi obyvateľov, kde sa nachádza aj srdce amerického filmového priemyslu Hollywood.