Pred 85 rokmi Amelia Earhartová uskutočnila let ponad Tichý oceán

Honolulu/Bratislava 11. januára (TASR) - V sobotu 11. januára uplynie 85 rokov od vtedy, ako americká pilotka Amelia Earhartová uskutočnila samostatný transpacifický let. Sólo let ponad Tichý oceán absolvovala 11. januára 1935 z Honolulu na Havajských ostrovoch do Oaklandu v Kalifornii (USA).



Amelia Earhartová sa narodila 24. júla 1897 v Atchisone v americkom štáte Kansas. Lietanie ju uchvátilo už v útlej mladosti. Za našetrené peniaze si v roku 1921 z druhej ruky kúpila športové lietadlo žltej farby, ktoré pomenovala Kanárik.



Už v roku 1928 jej ponúkli možnosť stať sa prvou pilotkou, ktorá preletí Atlantik. Let sa uskutočnil za účasti mechanika a druhého pilota 17. júna 1928 na stroji Fokker z Newfoundlandu v Kanade do Burry Port vo Walese a trval 21 hodín. Bol veľkým úspechom, pretože predtým prišli o život traja piloti pokúšajúci sa o tento rekord. Posádku doma privítali s veľkými poctami a recepciou v Bielom dome s americkým prezidentom Calvinom Coolidgeom.



Na historický let ponad Tichý oceán, ktorý trval 18 hodín a 15 minút použila Amelia Earhartová jedno z najmodernejších lietadiel tej doby Lockheed 5C Vega. Hornoplošník s jedným motorom navrhli John Knudsen Northrop a Gerrard Vultee. Už koncom decembra 1934 previezli lietadlo na lodi z Los Angeles na ostrov Honololu. Dva týždne pred letom uskutočnili Paul Mantz a Ernie Tissot so svojim technickým tímom na ostrove viaceré testy lietadla.



Sólo let ponad Tichý oceán nebol Earhartovej prvý historický zápis do dejín svetového letectva. V máji 1932 uskutočnila sólo let cez Atlantik za 14 hodín 56 minút. V auguste toho istého roku preletela bez medzipristátia americký kontinent za 19 hodín a 5 minút a svoj výkon zlepšila o rok neskôr, keď tú istú vzdialenosť prekonala za 17 hodín a 7 minút.



Osudným sa legendárnej pilotke stal úmysel obletieť zemeguľu. Svoj zámer chcela uskutočniť krátko po úspešnom prelete ponad Pacifik. Prvý pokus stroskotal hneď po štarte pre poruchu podvozku. V roku 1937 sa pokúsila opäť s navigátorom Frederickom Noonanom uskutočniť svoj zámer.



Takmer sa jej to podarilo, po prelete Ameriky, Afriky a Ázie mala pristáť na ostrove Howland, kde chcela dotankovať palivo. V oblačnom a daždivom počasí sa jej však ani s takým skúseným navigátorom akým bol Noonan nepodarilo na ostrove pristáť. Napriek veľkému úsiliu o navigovanie dvojčlennej posádky lietadla pomocou osvetlených lodí, zaznela posledná rádiová správa z lietadla 2. júla 1937 o 8.45 h. Lietadlo sa nikdy nenašlo. Earhartová mala vtedy 40 rokov.



Amelia Earhartová bola prvou ženou, ktorá dostala cenu Distinguished Flying Cross za sólový transatlantický let. O svojich leteckých skúsenostiach napísala niekoľko kníh. Bola zakladajúcou členkou organizácie združujúcej americké pilotky The Ninety-Nines.



Dokumenty súvisiace so svetoznámou pilotkou uchováva vo svojom archíve Purdueova univerzita v USA, na ktorej určitý čas Earhartová prednášala.



V roku 2009 nakrútili aj životopisný film o odvážnej pilotke s názvom Amelia (Amelia - Stratená v Pacifiku), v ktorom Earhartovú stvárnila americká herečka Hillary Swanková.



Na jej životopisnej webovej stránke je uvedené, že napriek "mužskej" záľube nikdy nebola ochotná obliecť si pilotskú kombinézu, lietala údajne v kostýme alebo v šatách. Aj k lietadlu vždy prichádzala so slušivým klobúkom na hlave a prilbou ho nahrádzala až v kabíne lietadla. Na viacerých historických snímkach je však odfotená v kombinéze a s prilbou na hlave.