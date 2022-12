Historickú drámu Slúžka avizuje trailer

Bratislava 7. decembra (TASR) – Príbeh žien, ktoré spojí tajomstvo, prinesie vo filme Slúžka režisérka Mariana Čengel Solčanská (Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Únos, Sviňa). V novom filme vyrozpráva príbeh zo začiatku minulého storočia, príbeh Anky, ktorá v turbulentných dobách odchádza z Banskej Štiavnice pracovať ako slúžka do pražskej vily vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny. Tvorcovia drámy, ktorá príde do kín 2. februára, zverejnili trailer filmu.



Ten naznačuje, že pätnásťročná Anka bude na plátnach kín spoznávať pravidlá nového sveta, triedne rozdiely aj komplikované povahy svojich zamestnávateľov. Získa si spriaznené duše v radoch služobníctva, no jej úhlavnou nepriateľkou sa stane jej rovesníčka Resi, dcéra panskej rodiny. Počiatočná nevraživosť medzi mladými ženami sa postupne premení na sympatie a silné puto, ktoré musia tajiť okoliu, obom hrdinkám pomôže prežiť aj príkoria v časoch prvej svetovej vojny.



Postavu Anky stvárňuje Dana Droppová, ktorá s režisérkou už spolupracovala pri filme Sviňa. Ako Resi sa slovenským divákom predstaví česká herečka Radka Caldová, známa zo seriálov Pán profesor či Pozadí událostí. Zuzana Mauréry a Karel Dobrý sa vo filme zhostia úloh Resiiných aristokratických rodičov. V úlohách služobníctva sa v traileri objavujú Vica Kerekes, Aňa Geislerová, Peter Nádasdi či Lukáš Pelč. Solčanskej dvorný herec Marko Igonda zohrá v úvode filmu kľúčovú úlohu nevlastného otca hlavnej hrdinky, kvôli ktorému je nútená opustiť domov a vydať sa do Prahy.



"Keď spoznám nejakého herca, s ktorým sa mi dobre pracuje a ten herec je vnímavý, je príjemný, má disciplínu a talent, tak mám tendencie s ním spolupracovať aj v ďalších projektoch," komentuje obsadzovanie úloh Solčanská. "Danu Droppovú som si vybrala na základe spolupráce na filme Sviňa, a potom sme spoločne hľadali postavu slečny, ktorú bude mať rada. Na kasting sme pozvali české herečky a na konci som sa Dany spýtala, ktorá je tá jej Resi. Takže si filmová Anka sama vybrala svoju Resi," dodala režisérka.



Slúžka je inšpirovaná rovnomennou literárnou predlohou spisovateľky Hany Lasicovej. Film začal svetovou premiérou na festivale v estónskom Talline svoju cestu po medzinárodných festivaloch. Do slovenských kín ho uvedie distribučná spoločnosť Continental film 2. februára 2023.











Trailer: