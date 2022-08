Čo sa hralo v auguste v druhej polovici minulého storočia v Anglicku?

Bratislava 24. augusta (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedol 24. augusta 1962 country-popový spevák Frank Ifield s piesňou I Remember You. Prvou piesňou tohto rodáka z anglického Coventry v hitparáde bola vo februári 1960 Lucky Devil. Od júla 1962 viedol prvýkrát anglický rebríček s touto skladbou, pod týmto názvom vyšla v marci 1963 aj jeho prvá LP platňa. V novembri 1962 viedol opäť hitparádu so skladbou Lovesick Blues. Úspešná pre neho bola prvá polovica 60. rokov, bol idolom anglickej mládeže, v singlovej hitparáde mal štrnásť piesní.



O desať rokov neskôr bol prvý Alice Cooper so skladbou School's Out. Rodák z amerického Detroitu založil v roku 1965 skupinu Alice Cooper a podľa jej názvu si aj on zmenil meno. V auguste 1969 vydali prvú LP platňu s názvom Pretties For You. V lete 1972 mali prvý hit, skladbu s názvom School's Out. Úspech im priniesol album School's Out v auguste 1972 a hlavne album Billion Dollar Baby, vydaný v apríli 1973, ktorý sa dostal na prvé miesto v americkom aj anglickom rebríčku albumov. Od roku 1975 je na sólovej dráhe.



Skupina Dexy's Midnight Runners s piesňou Come On Eileen viedla hitparádu 24. augusta 1982. Túto rockovú formáciu založil spevák a gitarista Kevin Rowland v júli 1978 v anglickom Birminghame. V decembri 1979 mali v anglickej hitparáde prvú skladbu Dance Stance, v apríli 1980 viedli prvýkrát rebríček so skladbou Geno. V auguste 1982 viedli druhýkrát hitparádu so skladbou Come On Eileen. V auguste 1982 vydali druhý album Too-Rye-Ay, ktorý sa dostal na druhé miesto v rebríčku. V septembri 1985 pridali tretí album Don't Stand Me Down. Rozišli sa v roku 1986, v singlovej TOP 40 hitparáde mali deväť skladieb.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Snap! so skladbou Rhythm Is A Dancer. Túto eurotanečnú formáciu založili v roku 1989 v nemeckom Frankfurte producenti Michael Münzing a Luca Anzilotti. Na svojom konte majú tri vydané albumy. V anglickej singlovej TOP 40 mali 14 skladieb, dve z nich na prvom mieste, okrem Rhythm Is A Dancer bola prvá aj The Power v marci 1990.