Poznáte ich? Augustové hity druhej polovice minulého storočia v USA

Bratislava 24. augusta (TASR) - V Spojených štátoch viedol singlový rebríček 24. augusta 1962 Neil Sedaka s piesňou Breaking Up Is Hard To Do. Už na strednej škole spolu so susedom a spolužiakom Howardom Greenfieldom začali skladať piesne. Tie najprv ponúkali iným spevákom, potom sa Neil rozhodol aj pre spievanie. V decembri 1958 mal v hitparáde prvú skladbu The Diary. V roku 1959 vydal prvú LP platňu Rock With Sedaka. Úspešnými pre neho boli hlavne 60. i 70. roky. V TOP 40 hitparáde mal celkom 21 skladieb. Jeho najväčším hitom v 60. rokoch bola práve skladba Breaking Up Is Hard To Do, ktorá v auguste 1962 bola na prvom mieste amerického rebríčka.



O desať rokov neskôr bol prvý Gilbert O'Sullivan so skladbou Alone Again (Naturally). Tento írsky spevák a skladateľ vydal v novembri 1967 prvý singel Disappear, do hitparády sa nedostal. Tam mal prvú pieseň Nothing Rhymed v októbri 1970. V auguste 1971 vydal prvý album Himself. Na svojom konte má sedemnásť štúdiových albumov, v singlovej TOP 40 hitparáde mal štrnásť piesní, hitmi okrem Alone Again (Naturally) boli aj Clair a Get Down.



Skupina Survivor s piesňou Eye Of The Tiger viedla rebríček 24. augusta 1982. Táto rocková formácia vznikla v Chicagu v roku 1977. Prvý album s názvom Survivor vydali v roku 1979. V hitparáde mali osem skladieb a práve Survivor sa dostala až na čelnú pozíciu. Zaznela aj vo filme Rocky III, v hlavnej úlohe sa predstavil Sylvester Stallone.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Boys II Men so skladbou End Of The Road. Táto vokálna pop-soulová formácia vznikla vo Filadelfii v roku 1988. V roku 1991 vydali svoj prvý album Cooleyhighharmony. Prvýkrát viedli americký rebríček v auguste 1992 práve so skladbou End Of The Road, v čele bola táto pieseň celkom trinásť týždňov. V americkej hitparáde mali šestnásť piesní, päť z nich na prvom mieste.